Tecate Emblema 2026: Fecha, artistas por día, horarios, line up, cómo llegar y todo lo que debes saber

El Tecate Emblema 2026 tiene un cartel con Kenia Os, Cazzu y los Jonas Brothers. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El Tecate Emblema 2026 ya está a la vuelta de la esquina para convertir el Autódromo Hermanos Rodríguez en una auténtica fiesta pop de dos días, donde conviven himnos dosmileros, electrónica, urbano y shows cargados de nostalgia y euforia.

Con un lineup encabezado por Jonas Brothers, Gloria Trevi, Louis Tomlinson, LP, Kenia OS y Cazzu, el festival promete un fin de semana musical intenso.

La edición de este año apuesta por una mezcla generacional y de géneros que va desde el pop en español o inglés hasta el urbano, sin dejar fuera propuestas alternativas y actos electrónicos que mantendrán la fiesta.

El Tecate Emblema regresa en su edición 2026 con un cartel lideraro por artistas como Cazzu y Louis Tomlinson. (Foto: Cortesía)

¿Cuándo es el Tecate Emblema 2026?

Tecate Emblema 2026 se lleva a cabo dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez en tres escenarios diferentes.

El festival está programado para los días sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026. Las puertas del recinto se abren a la 1:00 p.m.

Horarios y artistas por día del Tecate Emblema 2026

El primer día del Tecate Emblema tiene a los Jonas Brothers, LP, la cantante Cazzu y Louis Tomlinson, ex 1D, como los headliners.

Estos son los horarios por escenario de cada uno de los artistas del sábado 16 de mayo:

Tecate Main Stage

Juan Duque — 15:40 a 16:30

Christian Chávez — 17:00 a 17:50

Orville Peck — 18:10 a 19:20

Cazzu — 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20

Jonas Brothers — 00:00 a 01:30

Park Stage

Anasof — 15:30 a 16:10

Faz — 16:30 a 17:10

Along — 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10

Mika — 21:05 a 22:05

LP — 23:00 a 00:00

Lost Frequencies — 00:40 a 02:00

Dream Stage

Joaquina — 16:00 a 16:50

Ivana — 17:20 a 18:10

Bruses — 18:40 a 19:40

Jot Dog — 20:10 a 21:10

Ru Paul — 21:50 a 23:00

Flamingo Tú Tú — 23:30 a 00:45

Para el segundo día del Tecate Emblema, los headliners son Gloria Trevi, Kenia OS, NSQK y Paris Hilton, quien es una de las encargadas para terminar con la edición 2026 del festival.

Los horarios y las presentaciones por escenario del domingo 17 de mayo son:

Tecate Main Stage

Juliana — 15:40 a 16:30

Sech — 17:00 a 17:50

Ha*Ash — 18:10 a 19:20

Gloria Trevi — 20:00 a 21:20

Kenia OS — 22:10 a 23:52

Paris Hilton — 00:30 a 01:50

Park Stage

Manú — 15:30 a 16:10

Emjay — 16:50 a 17:30

Música Para Volar Juntos presentado por Aeroméxico — 18:00 a 18:40

Santos Bravos — 19:20 a 19:50

Zara Larsson — 20:50 a 21:50

NSQK — 23:00 a 00:00

Bautista — 00:40 a 02:00

Dream Stage

Alan Navarro — 16:00 a 16:50

Alanis Yuki — 17:20 a 18:10

Lola Indigo — 18:40 a 19:40

Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10

Gottmik — 21:40 a 22:50

Rafa Pabón — 00:00 a 00:40

Tecate estrena ‘Cheves y compas’: ¿De qué trata esta actividad en el Tecate Emblema?

Tecate presenta Cheves y Compas, un formato musical que se estrenó en el Tecate Pa’l Norte 2026 y ahora llega al Emblema, donde diferentes artistas van a dar una presentación, pero se trata de mezclar géneros y cantantes que jamás “hubieran imaginado” en una colaboración.

“Más que un escenario o una presentación tradicional, Cheves y Compas está diseñado para generar cruces inesperados, colaboraciones únicas y encuentros que no suelen compartirse en ningún otro espacio del evento. Un formato sorpresa e íntimo ubicado dentro de Distrito Tecate, a un costado del escenario principal”, mencionó Adrián González, brand manager de la marca.

De acuerdo con González, las colaboraciones no se van a repetir y anteriormente ya hubo algunas como las de Macario Martínez con Paloma Morphy, Ximena Sariñana con Santiago Casillas (Little Jesus) y Majo Aguilar con David Velasco (Porter).

Además, regresa Chela Lab, donde los asistentes pueden mezclar cerveza con diferentes toppings para crear resultados únicos.

Cazzu se presenta en el Tecate Emblema. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Las opciones para llegar al Tecate Emblema con las que cuentan los asistentes son diferentes. En transporte público puedes acceder a Puerta 6 en la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 (café) del Metro.

Si prefieres el Metrobús, la Puerta 15 del inmueble está más cerca de la estación Iztacalco o, si prefieres caminar un poco, también están Goma y Upiicsa de la Línea 2.

Aunque siempre está la opción de ir en coche particular, en ese caso considera que requieres de un lugar de estacionamiento.

Boletos para el Tecate Emblema 2026

Este 12 de mayo todavía hay boletos disponibles para el Tecate Emblema 2026 en todas sus variantes. La compra de los tickets se realiza en la plataforma Ticketmaster y los costos son los siguientes: