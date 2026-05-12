Pati Chapoy envía mensaje a Daniel Bisogno: ‘No sé en qué parte del cielo o del infierno está’

Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, dedicó un polémico mensaje a su amigo y excompañero Daniel Bisogno, fallecido en febrero de 2025.

Todo ocurrió durante una dinámica en una entrevista con Matilde Obregón, publicada en su canal de YouTube el pasado 11 de mayo. La periodista le pasó un teléfono y le cuestionó a quién llamaría para intercambiar algunas palabras, sin importar si la persona elegida estaba viva o no.

“A ver, ¿a quién le llamaría? Le marqué, porque no sé en qué parte del cielo o del infierno está Daniel Bisogno, según la tradición católica, lo único que busco decirle en este momento es que siga en paz porque todos en el programa Ventaneando vamos a cuidar siempre a Michaela, besitos".

Anteriormente, Pati Chapoy aseguró que no practica ninguna religión y que tampoco cree en Dios, postura que podría explicar el comentario que hizo sobre su amigo Daniel Bisogno.

Pati Chapoy concedió una entrevista donde sus declaraciones generaron una polémica en torno a Daniel Bisogno. (Créditos Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué Pati Chapoy no cree en Dios?

En la misma entrevista, Pati Chapoy reveló que durante su infancia y juventud sí cumplió con los sacramentos católicos, como el bautismo, la confirmación y la primera comunión; sin embargo, con el paso del tiempo se alejó de la religión.

“Me parece una fantasía pensar que un ser todopoderoso va a resolver tu vida. Creo que debemos empezar a cambiar por nosotros mismos y solucionar lo que no está bien en cada uno de nosotros (...) Yo no creo en los milagros”.

La periodista también señaló que nunca se casó por la iglesia y que únicamente formalizó su matrimonio por la vía civil. Además, no impuso ninguna religión a sus hijos.

Tras la muerte de Daniel Bisogno, surgieron versiones sobre la supuesta ausencia de Chapoy en la misa dedicada a su amigo, presuntamente debido a que no profesa ninguna creencia religiosa.

‘Nos vemos en el infierno’: Pedro Ferriz a Daniel Bisogno

El comunicador Pedro Ferriz aseguró que verá a Daniel Bisogno “en el infierno”, mensaje puiblicado en su cuenta de X tras la muerte de ‘El Muñeco’.

“Pues se nos fue (...) Ahí te esperan tus demonios, Daniel. Descansar en paz será difícil después de inventar mentiras toda la vida. Todos lo pensamos, yo solamente lo dije”, escribió Ferriz.

Daniel Bisogno tuvo problemas de salud que lo llevaron a estar hospitalizado. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro)

¿De qué murió Daniel Bisogno?

La muerte de Daniel Bisogno ocurrió el 20 de febrero de 2025, luego de enfrentar complicaciones derivadas de problemas hepáticos que deterioraron severamente su salud.

El conductor de Ventaneando fue hospitalizado desde 2023 por la ruptura de várices esofágicas, una condición relacionada con daño en el hígado y que provocó hemorragias internas de gravedad.

Con el paso de los meses, Bisogno sufrió una fuerte infección pulmonar y la extracción de la vesícula biliar. Debido al deterioro de su hígado, en septiembre de 2024 recibió un trasplante hepático que, aunque inicialmente fue considerado exitoso, derivó en nuevas complicaciones médicas. Tras la cirugía, desarrolló infecciones bacterianas en las vías biliares y problemas renales que lo obligaron a someterse a hemodiálisis.

El conductor presentó una falla multiorgánica, condición en la que varios órganos dejan de funcionar de manera progresiva debido a infecciones severas e inflamación generalizada. Finalmente, falleció a los 51 años en un hospital de la Ciudad de México.