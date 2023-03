Convención Bancaria 2023: Existen sectores con crecimiento vertiginoso, señala HSBC

Pese a que la economía mexicana presenta claroscuros debido a la incertidumbre generada por los riesgos externos, el país mantiene fortalezas importantes en la parte exportadora, agrícola, en manufactura o turismo, que siguen creciendo a velocidades nunca vistas, lo que junto con su ubicación geográfica hacen que México sea un centro atractivo para los inversionistas.

Para Jorge Arce, presidente del Consejo de Administración y director general del Grupo Financiero HSBC, si bien a nivel país –pese a que el crecimiento de la economía no es el deseado–, no se ven factores internos que pudieran impactar de forma negativa, ya que el principal riesgo “es de afuera”, afirmó.

De presentarse una recesión prolongada y profunda en Estados Unidos tendría un impacto importante en el país, aunque consideró que no cree que se dé.

”Estamos viendo que esta región de Norteamérica donde el T-MEC es una región muy privilegiada en términos geográficos, en términos de acceso a energía, gente, consumidores, dinamismo.

Hay otras regiones que nos preocupan más, Europa o inclusive ciertas partes de Asia, Sudamérica, obviamente, pero la región donde operamos que es Norteamérica, la vemos más sólida de todo el mundo y eso hace que nuestros planes de crecimiento, de inversión, sigan intactos”, indicó el banquero.

Si bien, desde el año pasado se registra un periodo inflacionario prolongado, con tasas de interés no vistas desde hace mucho tiempo, se tendrá un crecimiento económico ligero.

Aunque se está viendo una desaceleración, no solo en México, sino en nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos y es algo que afecta, a pesar de eso, insistió, hay sectores de la economía muy robustos, aunque otros han sido afectados actualmente como es el mercado de bienes raíces.

Sin embargo, ejemplificó, el crédito pese al incremento de las tasas sigue fluyendo y siendo solicitado por los clientes, y recordó que en la pandemia “salimos como país mucho mejor de lo que nos esperábamos, porque el consumidor mexicano es muy prudente en el uso de crédito, hay una cultura de pago, hay una cultura de la necesidad de mantener un buró de crédito sólido y eso hace que el negocio de los bancos sea muy, muy bueno en México”.

Aunque la parte mayorista durante la pandemia e inclusive durante el año pasado todavía no creció rápidamente –porque no había proyectos que demandaran financiamiento–, actualmente en el caso de los clientes del banco todos tienen proyectos de inversión, de crecimiento y “están tomando recursos de los bancos mucho más rápidamente de lo que estaban tomando antes”.

Más inclusión para crecer como país

Para Arce Gama, quien también asumirá este año la vicepresidencia de la Asociación de Bancos de México (ABM), la inclusión financiera es “extremadamente importante”.

”Yo diría que para que México se pueda desarrollar como queremos y que la población en general tenga el nivel de vida que queremos que tenga, tienen que estar incluidas en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque el sistema financiero los va a dejar ahorrar, los va a dejar hacer sus transacciones más rápida y seguramente, van a poder comprar seguros, van a ser sujetos de crédito”.

Lo anterior, dijo, permite que una persona incremente sus oportunidades de progresar, de lo contrario se ve limitado su desarrollo económico personal y hasta familiar.

Por ello, afirmó, lo primero que se tiene que hacer como país y gremio es explicar los beneficios de ser parte del sistema financiero. “Hay gente que no entra en el sistema financiero porque no tiene la educación, no tiene la habilidad económica de hacerlo, no ve la necesidad”.

Arce indicó que hay una combinación de factores que tienen que asegurarse que la gente entienda “por qué sí vale la pena ser parte del sistema financiero. Eso va a hacer que si crecemos la penetración bancaria y del uso de los bancos y del sistema financiero de la población en general nos va a ayudar a todos”.

Debido a que no hay una sola fórmula que logre este avance de inclusión financiera, se debe trabajar en todas las áreas donde las Pymes son importantes en este proceso, ya que generan empleos, usan sistema de pagos y dispersan nóminas, pero muchas no forman parte del sistema financiero.”

Debemos trabajar en informarles, que conozcan, hay países donde naces y ya te dan una cuenta bancaria en un banco del Estado, entonces ya funciona así. Hay otros países que no, que con tu credencial de identificación es muy fácil abrir una cuenta y te pueden pagar. Entonces vas a la India o vas a China y es muy fácil que yo te pague usando tu teléfono celular o tu equivalente del CURP, debemos trabajar todos en este tema”, afirmó.

Por lo que reconoció, el gran pendiente de la banca en México sigue siendo el ser más cercanos a la gente, “que la gente vea la necesidad y el beneficio de tener una cuenta bancaria y de ser nuestros clientes”.

”Yo creo que ese es el gran pendiente, porque hay gente, la mitad de la población está fuera de la economía y tenemos muy poca gente que son nuestros clientes relativamente a lo que podríamos tener. Entonces ahí sí, yo creo que sí, sin duda alguna, la penetración bancaria es el gran pendiente”.