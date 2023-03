Sharon Stone revela que perdió la mitad de su dinero ¿por colapso del Silicon Valley Bank?

Sharon Stone subió al escenario a dar un discurso en una gala organizada por el Women’s Cancer Research Fund para recaudar fondos, por lo que la actriz de 65 años sorprendió al revelar que perdió parte de su fortuna.

Luego de que le fuera entregado el Premio al Valor, lloró al pedirles a los asistentes un esfuerzo para donar dinero. “Sé que tienes que descubrir cómo enviar el dinero por mensaje de texto es difícil. Soy una idiota con la tecnología, pero puedo escribir un maldito cheque”, apuntó de acuerdo con Entertainment Tonight.

Quien padeció unos tumores que resultaron ser benignos y no cancerosos habló de cómo la situación en el mercado financiero la afectó directamente. “Y en este momento, eso es valentía porque sé lo que está pasando. Perdí la mitad de mi dinero en este asunto bancario, pero eso no significa que no esté aquí”, añadió.

Pese a que no dio detalles sobre a lo que se refería, la declaración ocurre poco después del colapso de Silicon Valley.

Sharon Stone no se define por sus pechos

Stone no dejó de lado la importancia para las mujeres de someterse a una mamografía para cuidar su salud, por lo que dijo que no hay razón para no hacerse un análisis de sangre o una cirugía si es para salvar tu vida luego de que contara que al no saber su diagnóstico pidió a los médicos extirpar ambos senos si era peligroso.

“No soy una persona definida por mis pechos, aunque eso pueda parecer gracioso viniendo de mí ya que todos los han visto”, argumentó. “Esas mamografías no son divertidas”, dijo sobre su propia experiencia.

Anteriormente Sharon dio a conocer que tuvo un procedimiento innecesario luego de un mal diagnóstico, por lo que se le encontró un tumor fibroide grande, casi del tamaño de su pecho.