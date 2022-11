Sharon Stone: ¿Cómo es el tumor fibroide que se le descubrió tras un diagnóstico erróneo?

La actriz Sharon Stone, de 64 años, reveló a través de sus historias en Instagram que se le encontró un tumor que debe ser extirpado y pidió a sus seguidores siempre buscar una segunda opinión, ya que en su caso se sometió a un procedimiento innecesario luego de un mal diagnóstico.

“Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto. Esta vez doble epidural”, escribió. Después de que sus dolores continuaran, Stone decidió acudir de nueva cuenta al médico, pero esta vez a uno diferente.

“Con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión. Tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado. Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida”.

Esta no es la primera vez que se enfrenta a problemas de salud, pues en 2001 se recuperó de dos tumores benignos, además de una cirugía de reconstrucción mamaria, un derrame y hemorragia cerebrales.

“Estaré inactiva durante 4 a 6 semanas para recuperarme por completo. Gracias por su atención. Todo está bien”, agregó.

Sharon Stone pidió a las mujeres no dudar en pedir una segunda opinión (Foto: Instagram @sharonstone)

¿Qué es un tumor fibroide?

De acuerdo con USA Fibroid Centers, se trata de crecimientos no cancerosos que se desarrollan tanto adentro como sobre el útero. Pueden estar formados de manera individual o juntos, con tamaños ya sean pequeños o grandes, estos últimos son los que generan más síntomas y pueden llegar a dañar los órganos circundantes o afectar la fertilidad.

Entre las causas que influyen en que crezcan hay diversos factores entre los que se encuentran principalmente los cambios hormonales, la genética y la edad.

Estos son los síntomas de un tumor fibroide

Los especialistas detallan molestias derivadas con esta afección. Entre los principales síntomas se encuentran los siguientes, aunque algunas veces pueden pasar desapercibidos: