Floor Jansen, vocalista de Nightwish, revela que le diagnosticaron cáncer de mama

“Una nueva ola me golpeó. No es una buena. Tengo cáncer de mama”, fueron las palabras que utilizó Floor Jansen, vocalista de la banda de metal Nightwish, para comunicar a sus más de 528 mil seguidores en Instagram que padece esta enfermedad.

De acuerdo con la artista, el cáncer le fue detectado hace aproximadamente dos semanas, y este jueves tendrá una cirugía en la que buscarán extirparle su tumor cancerígeno.

“Parece ser un cáncer no agresivo que parece no haberse propagado. Voy a conservar mi pecho. Y estaré libre de cáncer después de esta cirugía”, explicó Jansen, quien se dice entusiasmada por el diagnóstico que le dieron a pesar de que fue un golpe duro enterarse de que tiene cáncer.

Posteriormente, tendría que ser sometida a un tratamiento de radiación local, aunque este sería tres meses después de la operación; es decir, hasta enero, para descartar cualquier rastro del tumor que le fue detectado. Sin embargo, esto lo sabrá con más certeza después de su operación.

“La palabra cáncer es una sorpresa. Todo lo que encontraste importante en la vida antes de que este diagnóstico cambie radicalmente en cuestión de minutos”, agregó Floor.

Si todo sale como lo tiene contemplado, Floor Jansen aseguró que estaría lista para la gira europea con Nightwish, que comenzará el 20 de noviembre.

Floor Jansen envía importante mensaje a sus seguidores sobre chequeos

Jansen, de origen neerlandés compartió además una reflexión sobre lo que puede hacer un chequeo rutinario en la vida de las personas, pues a ella se lo detectaron en una etapa temprana gracias a que se revisa periódicamente.

“La parte más aterradora de este diagnóstico es que ¡pensé que estaba sana! No sentí el cáncer, no sabía que estaba allí hasta que, como mujer de más de 40 años, fui a hacerme una mastografía, algo que muchos países ofrecen, incluso gratis. Si no hubiera ido allí, el tumor habría pasado sin ser detectado. En un año esto podría haber crecido mucho más”, explicó.

Con esta introducción, dio pie al mensaje que busca dejar en sus seguidoras para que acudan a hacerse chequeos periódicos y, en el caso de los hombres, que inciten a las mujeres de su alrededor a acudir al médico para asegurarse de que se encuentran en condiciones óptimas de salud.

“¡Una mastografía salva vidas! Es incómodo y podrías pensar que no tendrás algo en tus pechos de todos modos, ¡pero ve!”, dijo. “Si puedo inspirarte a cuidarte, entonces algo bueno saldrá de este diagnóstico de cáncer”, finaliza su carta.