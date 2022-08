Le extirparon un tumor y el hospital lo perdió: ‘Mataron mi esperanza’

Daniela Dávila ha sido diagnosticada con cáncer dos veces en ocho años, “dos puñetazos” de la vida, dice.

Todo comenzó en octubre de 2014: “Sentí un dolor punzante en el pecho izquierdo”. En un mes la vida le cambió. Tras idas a distintos consultorios y diversos estudios, le informaron que padecía cáncer avanzado. “Estaba en mi seno, ganglios, cadena mamaria y probable metástasis en la cola del páncreas”, recuerda.

“En diciembre del mismo año me aceptaron en el Hospital Siglo 21 del IMSS y comencé mis quimioterapias. Para junio de 2015 “me hicieron una mastectomía radical (extirpación de la glándula mamaria completa)”. El siguiente paso era seguir con la radioterapia, pero, “al no haber espacio en el Siglo 21, el tratamiento fue en Médica Sur”.

Seis años más tarde “terminé, era libre de esta enfermedad”.

Sin embargo, en marzo de 2021 “comencé a sentir molestias en el cuello”. Para el 9 de noviembre, “iba a bañarme y me miré en el espejo, vi un bulto arriba de mi clavícula”.

Aun así, “seguía pensando que no era grave, porque en el Siglo 21 me tenían ‘muy vigilada’. El 16 de noviembre le hicieron una biopsia y el 18 tenía resultados: cáncer”.

Luego “fui al Siglo 21. Abrieron la puerta del consultorio 2 y le dije al doctor en turno: ‘parece que mi cáncer regreso, ¿qué hago?’ Se quedó en shock sin saber qué contestar. En ese momento entendí que debía hacer uso de mi seguro, estaba decepcionada del IMSS por no llevar un seguimiento correcto. Además, cada vez veía más pacientes, tantos que ya no alcanzan los lugares para sentarse. El IMSS está rebasado”.

A inicios de julio de este año, Dávila ingresó al Hospital Ángeles Clínica Londres. Días después “regresé para que revisaran mi herida. El doctor estaba nervioso. Sentí que me desmayaba, me recostaron y, en lo que me recuperaba, me dijo: ‘el hospital perdió tu tumor’”.

“‘No sabemos cómo pasó, dónde falló el proceso, volteamos el hospital... incluso lo buscamos en la basura’”, le informó luego la directora del hospital, María del Carmen Cruz.

“Estaba en riesgo mi vida, porque de la muestra que perdieron dependía mi tratamiento. Mi hermana le externó lo decepcionada que estaba de un hospital particular, donde lo menos que les importa es la salud y lo más importante es cobrar”, abunda.

Le sugirieron otra biopsia, “pero de dónde, si habían extirpado el tumor completo”.

“El Hospital Ángeles mató mi esperanza y ni siquiera da la cara. Yo sólo quiero vivir, soy una mujer joven”, sentencia.