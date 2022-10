Cáncer de mama en México: Dejar el miedo de lado y hacerte chequeos puede salvarte la vida

El cáncer de mama es el padecimiento más mortal de su tipo en México y distintos países del mundo, de acuerdo con la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desafortunadamente, uno de los factores que hacen que sea tan mortal es el diagnóstico tardío.

El médico Felipe Villegas Carlos, director de doctores en la fundación, explica que hay mucho miedo respecto al cáncer de mama; sin embargo, es uno de los cánceres más tratables y accesibles económicamente en el mundo cuando se detecta a tiempo.

“Estamos teniendo un retraso en los diagnósticos tempranos y por ende la mortalidad es mayor. Podemos concluir que no es un cáncer de los más letales y que sea uno de los más mortales se debe a lo común que es, no a su peligrosidad”, explicó el doctor.

A pesar de que es tratable, el doctor Villegas Carlos señala que hay una serie de tabúes sobre el cáncer de mama, y aunque se han eliminado con el paso de los años, es necesario erradicarlos y con ello que se pierda el miedo a hacerse estudios.

El pronóstico de sobrevivir al cáncer de mama está ligado a la etapa. En México tres de cada 10 diagnósticos se hacen a tiempo para una recuperación, todo lo contrario en países de Europa donde de cada 10 diagnósticos se recuperan siete.

(Rubén Ortega)

El miedo al cáncer de mama ¿Por qué debes dejarlo atrás para un mejor pronóstico?

“Antes la mujer tenía mucho tabú sobre ir a hacerse una mastografía, por acudir con un médico hombre, decir: ‘no será que el apretón de la mastografía me dé cáncer o que la radiación lo genere’. Infinidad de cosas que van quedando en el pasado”, explicó el doctor del Fucam a El Financiero.

A pesar de que el cáncer de mama es uno de los padecimientos que genera diferentes tipos de sufrimiento mental desde la sospecha hasta la recuperación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, es necesario tener una mejor comunicación y relación con el padecimiento en caso de sospecha o de diagnóstico positivo.

“El cáncer de mama es una enfermedad familiar, no solo la sufre la paciente. Lo ideal es que se lleve por la familia, luego hay quienes lo quieren llevar de forma solitaria y no recomendamos eso. Recomendamos que se apoyen de su familia, y también en Fucam nos ayuda mucho tener servicios de psicooncología para contener y apoyarles”, explica el doctor Villegas Carlos.

En esta etapa, una de las mejores cosas que pueden hacer las pacientes, y por las que logran superar la enfermedad, es a través de los círculos de confianza, así como de compartir experiencias con personas que ya tuvieron la enfermedad.

“Hay muchas actividades en los que los grupos de pacientes se apoyaban a sí mismas con manualidades, yoga. Pacientes que regalan una clase de alguna actividad que ellas saben hacer. Son apoyos entre ellas mismas que ayudan mucho a ver a gente que ha pasado por esto. Que puedan ver a una mujer que ya pasó por todo esto y que esté bien”, explica la autoridad de Fucam.

Sobre el trato médico que debe existir en sitios donde atiendan el cáncer de mama, el médico explica que “la mayoría de mujeres pueden llevar una vida normal con el cáncer de mama, y el hacer lazos con pacientes, atenderse con el psicoongólogo, y que aquí toda mujer que llega debe ser tratada como nuestra madre, hermana o hija, creo que sí permea y ayuda a que la paciente se sienta arropada”.

“Decirle a las mujeres que no tengan miedo, que siempre tratamos de apoyar en todo el proceso. Muchas no se hacen el estudio porque ‘no vaya a ser que salga algo’, pues no, al contrario, hay que detectarlo lo más pronto posible para que los tratamientos sean menos agresivo, y estoy seguro que si ellas pierden el miedo se darán cuenta de que es curable”, puntualiza el doctor.

A pesar de que se tiene una creencia de que el cáncer de mama y la operación que ocurre en muchos casos es un proceso “mutilante”, el doctor explicó que el seno se puede regenerar o en muchos casos no es necesario extirparlo.