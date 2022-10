Khloé Kardashian: ¿Por qué fue operada del rostro? Este fue el diagnóstico de la empresaria

Khloé Kardashian reveló en sus redes sociales que se sometió a una cirugía para extirpar un tumor que los médicos calificaron de “peligroso y significativo” en su rostro por lo que, además de compartir el proceso, invitó a sus seguidores a acudir a revisiones frecuentes si notan que algo cambia en su piel.

“He visto numerosas historias sobre el vendaje que tengo en la cara y a gente preguntándose por qué he estado usando uno durante las últimas semanas. Después de notar un pequeño bulto en mi cara y asumir que era algo tan pequeño como un grano, decidí hacerme una biopsia siete meses después de darme cuenta de que no se movía”, explicó en sus historias de Instagram.

El melanoma extirpado a Khloé Kardashian

Los estudios habrían arrojado que el bulto era extraño para su edad, 38 años, por lo que le pidieron acudir a una operación de inmediato para retirarlo. Khloé afirmó ser afortunada por haberlo detectado a tiempo.

“Estoy agradecida de compartir que mi médico consiguió extraerlo todo: toda la zona parece estar limpia y ahora estamos en el proceso de curación. He tenido suerte y todo lo que tengo es una cicatriz con la que contar una historia. La mayoría de las personas no tienen tanta suerte como yo y siempre estaré agradecida”, agregó.

Aunque no se saben las causas, no es la primera vez que tiene que extirparse un melanoma ya que a los 19 años se le desarrolló uno en la espalda, razón por la que confió que tiene predisposición a ellos.

“Soy alguien que usa protector solar todos los días, religiosamente, por lo que nadie está exento de estas cosas. Por favor, tomemos esto en serio y hagámonos exámenes regulares a nosotros mismos como chequeos anuales”.

El cirujano, Garth Fisher, también dedicó una publicación a la empresaria que fue replicada por su madre Kris Jenner en agradecimiento.

“Para mí fue como si estuviera operando a mi propia hija. Me sentí muy honrado de que pusieras tu confianza en mi equipo y en mí, y me siento tremendamente aliviado de que lo extirpáramos todo y de que ahora puedas superarlo. Eres preciosa, y tienes un corazón de oro. Ahora logremos que esa cicatriz se cure bien, y ten cuidado con no tomar demasiado el sol”, escribió.