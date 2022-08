¿Qué es la omfalofobia, aversión que sufre una integrante de las Kardashian?

La empresaria y socialité Khloé Kardashian se une a la lista de celebridades que tienen miedos o fobias, en su caso al revelar una extraña omfalofobia. Ni la fama ni el dinero pueden salvarla de sufrir cuando se expone a cierta parte de su cuerpo.

Ya sea a algún insecto o ave, las alturas, las arañas o los espacios cerrados, los famosos también tienen sus aversiones que pueden fácilmente hacerlos sentir desesperados, por lo que las evitarán a toda costa.

¿Qué es una fobia?

Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría una fobia es un miedo incontrolable, irracional y persistente a un objeto, una situación o una actividad. La persona que la padece siente una sensación tan grande, que algunos pueden hacer cosas extremas para no afrontarse a ellos.

Aunque la mayoría sabe que su miedo es excesivo, no logran disminuirlo. Suele diagnosticarse cuando interfiere en la vida diaria del paciente.

¿Cuál es la omfalofobia?

En un capítulo del reality Keeping up with the Kardashians, Khloé aseguró que le tiene miedo a los ombligos, lo que se conoce como omfalofobia, por lo que es un tema constante cada vez que se da un baño.

“No puedes tocar el mío y yo no quiero tocar el tuyo. Cuando estoy en la ducha, uso guantes y grito cada vez que me lavo el ombligo”, manifestó.

De acuerdo con el sitio web estadounidense Healthline, se trata de un tipo de fobia específica por tocar o ver el propio ombligo, el de otras personas o ambos, como en el caso de la hermana de Kim Kardashian y Kendall Jenner.

La ansiedad que puede llegar a generarse aumenta con solo pensar en los ombligos, e incluso se pueden llegar a tener síntomas físicos como latidos rápidos, opresión en el pecho, boca seca, malestar estomacal, náuseas, temblores o sudores.