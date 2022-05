Kim Kardashian en la MET Gala 2022: ¿Cómo se preparó para usar el vestido de Marilyn Monroe?

La temática para la alfombra roja de la Met Gala 2022 fue ‘In America: An Anthology of Fashion’, un homenaje a la época de oro de Hollywood, por lo que Kim Kardashian recurrió nada más y nada menos que a un clásico vestido que utilizó Marilyn Monroe durante un evento en el Madison Square Garden en 1962 ante el entonces presidente John F. Kennedy.

Al evento llegó acompañada por su novio Pete Davidson y desfiló confiada luego de que acudiera a pruebas en el museo Ripley’s Believe It or Not, donde se conserva la prenda al ser subastada en 2016 por 4.8 millones de dólares.

“Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy. Es un impresionante vestido ceñido adornado con más de 6000 cristales cosidos a mano por el costumier Jean Louis. ¡Gracias Ripley’s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”, expresó la socialité en redes sociales.

¿Cuánto peso bajó Kim Kardashian para usar el vestido?

De acuerdo con lo que expresó la también empresaria, durante tres semanas estuvo bajo un régimen alimenticio y de entrenamiento para bajar 16 libras (poco más de 7 kilos), algo que emuló a prepararse para un papel cinematográfico. El look lo completó con un cabello rubio platino y aretes de oro blanco de 18 quilates.

“La idea se me ocurrió después de la gala de septiembre del año pasado. Me dije a mí misma, ¿qué podía llevar para la temática americana que no fuera un look de Balenciaga? ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe”, dijo a la revista Vogue.

Es por ello que eliminó todos los carbohidratos en su ingesta diaria, además de especificar cómo hacía ejercicio. “Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta de correr, eliminaba por completo el azúcar y los carbohidratos, y solo comía las verduras y las proteínas más limpias”, agregó.