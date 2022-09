Zac Efron habla del cambio en su rostro tras accidente doméstico: ‘Casi muero’

Zac Efron hizo una nueva revelación a su diagnóstico de agorafobia, ya que contó la razón por la que repentinamente su rostro cambió, por lo que fue duramente criticado en redes sociales por los usuarios que aseguraron había sido resultado de una cirugía estética.

El actor negó esta versión en una entrevista con Men’s Health, en la cual contó la verdadera causa detrás del cambio en sus rasgos faciales: un accidente doméstico. Luego de resbalar con sus calcetines cuando corría, se golpeó con el borde de una esquina de granito y cayó inconsciente al suelo.

Cuando despertó, se dio cuenta que su mandíbula estaba rota y “colgando de su cara”, por lo que acudió con un cirujano para que se la reconstruyera. “Fue un asco. Casi me muero, pero estoy bien”, explicó.

¿Qué le pasó a la cara de Zac Efron?

El estadounidense de 34 años, reconocido como uno de los actores juveniles más populares durante la primera década de los años dosmil, quien actualmente promociona el filme The Greatest Beer Run Ever, tuvo una lesión que generó que sus músculos maseteros de la cara crecieran. “Simplemente crecieron. Se pusieron muy, muy grandes”.

Para contrarrestarlo, Zac ha tenido que tomar varias sesiones de fisioterapia. “Si valorara lo que otras personas piensan de mí en la medida en que pueden pensar que lo hago, definitivamente no sería capaz de hacer este trabajo”, expresó al confesar que está enterado de todo lo que se dice de él y su apariencia. “Mi madre me lo dijo. Nunca leo Internet, así que realmente no me importó”.

Anteriormente, quien sobresalió como actor adolescente con High School Musical detalló las afectaciones de su entrenamiento para la película Baywatch –que consistió en tomar diuréticos, dieta y entrenamientos extremos– lo deprimieron ya que su cuerpo tardó meses en recuperarse.