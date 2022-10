Sebastián Ligarde: Síntomas del cáncer de colon, enfermedad que supuestamente enfrenta el actor

El actor de telenovelas Sebastián Ligarde, de 68 años, se encuentra afrontando fuertes problemas en su salud, por lo que se ha reportado que quien se ha mantenido alejado de la televisión durante los últimos años para dedicarse a su escuela de actuación estaría luchando contra un tumor en el colon.

Quien fuera parte del elenco de Quinceañera y María la del barrio con Televisa le dijo a la periodista Inés Moreno que no estaba en sus mejores días para hacer entrevistas, por lo que su respuesta preocupó a sus fans, quienes se preguntaron si se trataría de un diagnóstico cancerígeno, algo que no se ha confirmado.

“Empecé a mandar mensajes y después de varios que no contestaba, le dije: ‘bueno, pues si no me quieres contestar, no me contestes’, y me dijo: ‘No, no me regañes, lo que pasa es que estoy luchando contra algo muy fuerte’. Parece ser que es contra un tumor que tiene en el colon, no quise preguntar más detalles, espero que el tumor no sea maligno”, explicó.

¿Qué es el cáncer de colon?

De acuerdo con el portal Mayo Clinic, el cáncer de colon comienza en el intestino grueso como grupos pequeños de células denominadas pólipos, que con el tiempo pueden desarrollarse y derivar en la enfermedad.

Los síntomas del cáncer de colon

Los especialistas generalmente sugieren realizarse pruebas regulares para una posible detención, pues si los bultos son pequeños es posible que provoquen pocos o ningún síntoma. A continuación te detallamos algunos de los principales:

Diarrea

Estreñimiento

Cambio en la consistencia de las heces

Sangrado en heces

Sangrado en el recto

Dolor abdominal

Calambres

Gases

Sensación de intestino lleno

Debilidad

Fatiga

Pérdida de peso.

Entre los tratamientos para contrarrestarlo se encuentra la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia y la receta de algunos farmacológicos dependiendo de la gravedad de su evolución.