Jorge Falcón firma su carta de voluntad anticipada: 'Si me da cáncer... que me dejen morir'

Después de anunciar su retiro de los escenarios, el comediante mexicano Jorge Falcón, reconocido como JojoJorge Falcón, ha revelado que ya tiene todo listo para cuando llegue el día de su muerte, incluso preparó una carta de voluntad anticipada en donde da su último deseo: si algo le pasa quiere que lo dejen morir.

En medio de uno de sus shows de despedida a beneficio de la Casa del Actor, el cómico de 70 años también confió que desde hace tres décadas cuenta con su testamento en orden.

“Tengo una carta escrita para que no me puedan hacer nada si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada; los hospitales se encargan de vaciarte los bolsillos; a mí me pasó con mi papa que llegó un doctor y me dijo que lo sacara”, dijo a Ventaneando.

Asimismo, aseguró que no es de los artistas que quieren morirse en el escenario, pues quiere vivir y disfrutar del tiempo que le queda. “Tengo 70 años bien vividos. Me retiro dignamente del espectáculo. Ya me cansé, son 50 años de la comedia; me quiero ir dignamente, invicto en lo mío, saludable”, agregó.

Carta de voluntad anticipada ¿es legal en México?

De acuerdo con la página del gobierno mexicano, la carta de voluntad anticipada no es más que el derecho de los ciudadanos a tener una muerte digna. Aunque la Ciudad de México fue la primera en aprobar la Ley de Voluntad Anticipada en enero de 2008, se ha extendido a 14 estados de la República.

Este documento regula la ortotanasia para proteger la dignidad del paciente, según el artículo 1 de la Ley de Voluntad Anticipada en la CDMX.

La definición de la carta de voluntad anticipada es la de un instrumento otorgado ante notario público en donde el solicitante, con pleno uso de sus facultades mentales “manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Terapéutica”

¿Cuáles son los requisitos de la carta de voluntad anticipada en México?

No es necesario estar enfermo para firmar esta carta, ya que se puede realizar el trámite de forma preventiva a partir de la mayoría de edad. Entre los requisitos que se necesitan se encuentran los siguientes: