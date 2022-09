Mes del testamento en CDMX 2022: Precios, requisitos y sedes para tramitarlo a bajo costo

Si aún no has tramitado tu testamento y no le quieres heredar problemas a tu familia, aprovecha que septiembre es el mes del testamento y puedes realizar este trámite a un bajo costo en la Ciudad de México.

Es importante recordar que el Gobierno de la CDMX, en coordinación con Colegio de Notarios Nacional, brinda testamentos gratuitos solo a adultos mayores de 65 años; sin embargo, para que este sector reciba este beneficio, debe acudir a las ferias del bienestar o a las sedes que señalan las autoridades capitalinas.

Al respecto, Néstor Vargas Solano, consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, explicó que 6 mil 602 personas, de entre 16 y 64 años, han pagado un bajo costo por este servicio en la metrópoli. Mientras que 4 mil 574 adultos mayores de 65 años han recibido su testamento gratuito.

Vargas Solano destacó que la pandemia de COVID-19 impulsó la modificación en el Código Civil, por lo que ahora se puede tramitar el testamento de forma virtual y la Ciudad de México es la única entidad donde se puede realizar. Incluso, el coronavirus aumentó en un 15 por ciento este trámite en la metrópoli.

¿Cuánto cuesta tramitar el testamento en la CDMX?

Como se había mencionado, si los adultos mayores de 65 años acuden a las ferias del bienestar, el testamento es gratuito; no obstante, si acuden directamente con un notario deben pagar el trámite.

Costo para menores de 64 años: mil 804 pesos.

Costo para adulto mayores de 65 años: 601 pesos

¿Qué necesitas para tramitar un testamento en la CDMX?

Credencial para votar (INE)

Número telefónico de contacto

Tener disponible una hora para realizar el trámite

¿Dónde acudir para tramitar el testamento a bajo costo en CDMX?