Techo de la deuda: ¿Por qué Estados Unidos tiene un límite?

Republicanos y demócratas están jugando nuevamente un “juego de gallina” sobre el techo de la deuda de Estados Unidos, con la estabilidad financiera de la nación en juego.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo recientemente que el 1 de junio de 2023 es una “fecha límite difícil” para elevar el límite de deuda, actualmente establecido en 31.38 billones de dólares, para evitar un incumplimiento sin precedentes. El gobierno tocó techo en enero y ha estado utilizando “medidas extraordinarias” desde entonces para seguir pagando sus cuentas.

Las negociaciones de último minuto entre la Casa Blanca y los republicanos han sido en su mayoría infructuosas, ya que los conservadores en la Cámara presionan por grandes recortes de gastos y cambios de política, mientras que el presidente Joe Biden ha insistido en levantar el techo sin condiciones. Se espera que continúen reuniéndose en los próximos días.

El economista Steven Pressman explica qué es el techo de la deuda y por qué lo tenemos, y por qué puede ser hora de abolirlo.

1. ¿Cuál es el techo de la deuda?

Al igual que el resto de nosotros, los gobiernos deben pedir prestado cuando gastan más dinero del que reciben. Lo hacen emitiendo bonos, que son pagarés que prometen devolver el dinero en el futuro y hacer pagos regulares de intereses. La deuda pública es la suma total de todo este dinero prestado.

El techo de la deuda, que el Congreso estableció hace un siglo, es la cantidad máxima que el gobierno puede pedir prestado. Es un límite a la deuda nacional.

2. ¿Qué es la deuda nacional?

La deuda del gobierno de EU de 31.38 billones de dólares es aproximadamente 22 por ciento más que el valor de todos los bienes y servicios que se producirán en la economía de EU este año.

Alrededor de una cuarta parte de este dinero el gobierno realmente se debe a sí mismo. La Administración del Seguro Social ha acumulado un superávit e invierte el dinero extra, actualmente 2.8 billones de dólares, en bonos del gobierno. Y la Reserva Federal tiene 5.5 billones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El resto es deuda pública. A partir de octubre de 2022, los países, empresas e individuos extranjeros poseían 7.2 billones de dólares de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Japón y China son los mayores tenedores, con alrededor de 1 billón cada uno. El resto se debe a ciudadanos y empresas estadounidenses, así como a los gobiernos estatales y locales.

3. ¿Por qué hay un límite de endeudamiento?

Antes de 1917, el Congreso autorizaba al gobierno a pedir prestada una suma fija de dinero por un período específico. Cuando se pagaban los préstamos, el gobierno no podía pedir prestado de nuevo sin pedir la aprobación del Congreso.

La Segunda Ley de Bonos de la Libertad de 1917, que creó el techo de la deuda, cambió esto. Permitió una refinanciación continua de la deuda sin la aprobación del Congreso.

El Congreso promulgó esta medida para permitir que el entonces presidente Woodrow Wilson gastara el dinero que considerara necesario para luchar en la Primera Guerra Mundial sin esperar a que actuaran los legisladores a menudo ausentes. El Congreso, sin embargo, no quería escribir un cheque en blanco al presidente, por lo que limitó el endeudamiento a 11.5 mil millones de dólares y requirió legislación para cualquier aumento.

El techo de la deuda se ha incrementado docenas de veces desde entonces y se ha suspendido en varias ocasiones. El último cambio ocurrió en diciembre de 2021, cuando se elevó a 31.38 billones de dólares.

4. ¿Qué sucede cuando Estados Unidos toca el techo de deuda?

Cada vez que Estados Unidos se acerca a su límite de deuda, la secretaria del Tesoro puede usar “medidas extraordinarias” para conservar efectivo, que indicó que comenzaron el 19 de enero. Una de esas medidas es no financiar temporalmente programas de jubilación para empleados del gobierno. La expectativa será que una vez que se eleve el techo, el gobierno compensará la diferencia. Pero esto comprará solo una pequeña cantidad de tiempo.

Si el techo de la deuda no se eleva antes de que el Departamento del Tesoro agote sus opciones, habrá que tomar decisiones sobre a quién se le paga con los ingresos fiscales diarios. No será posible obtener más préstamos. Los empleados o contratistas del gobierno no pueden ser pagados en su totalidad. Los préstamos a pequeñas empresas o estudiantes universitarios pueden detenerse.

Cuando el gobierno no puede pagar todas sus cuentas, técnicamente está en mora. Los responsables políticos, los economistas y Wall Street están preocupados por una calamitosa crisis financiera y económica. Muchos temen que un incumplimiento del gobierno tenga consecuencias económicas nefastas: tasas de interés en alza, mercados financieros en pánico y tal vez una depresión económica.

En circunstancias normales, una vez que los mercados comienzan a entrar en pánico, el Congreso y el presidente generalmente actúan. Esto es lo que sucedió en 2013 cuando los republicanos buscaron usar el techo de la deuda para desfinanciar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Pero ya no vivimos en tiempos políticos normales. Los principales partidos políticos están más polarizados que nunca, y las concesiones que McCarthy dio a los republicanos de derecha pueden hacer imposible llegar a un acuerdo sobre el techo de la deuda.

5. ¿Hay una mejor manera?

Una posible solución es una laguna legal que permita al Tesoro de los Estados Unidos acuñar monedas de platino de cualquier denominación. Si el Tesoro de los Estados Unidos acuñara una moneda de 1 billón de dólares y la depositara en su cuenta bancaria en la Reserva Federal, el dinero podría usarse para pagar programas gubernamentales o pagar a los tenedores de bonos del gobierno. Esto incluso podría justificarse apelando a la Sección 4 de la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos: “La validez de la deuda pública de los Estados Unidos ... no serán cuestionados”.

Pocos países tienen siquiera un techo de deuda. Otros gobiernos operan efectivamente sin ella. Estados Unidos también podría. Un techo de deuda es disfuncional y periódicamente pone en peligro la economía estadounidense debido a la grandilocuencia política.

La mejor solución sería eliminar por completo el techo de la deuda. El Congreso ya aprobó el gasto y las leyes tributarias que requieren más deuda. ¿Por qué debería aprobar también el préstamo adicional?

Debe recordarse que el techo de la deuda original se estableció porque el Congreso no pudo reunirse rápidamente y aprobar el gasto necesario para luchar en una guerra. En 1917, los viajes a través del país eran en tren, lo que requería días para llegar a Washington. Esto tenía algún sentido entonces. Hoy, cuando el Congreso puede votar en línea desde casa, este ya no es el caso.