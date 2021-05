Warren Buffett ya tiene a su probable sucesor en Berkshire: Greg Abel

Warren Buffett declaró que Greg Abel, vicepresidente de negocios no relacionados con seguros de Berkshire, sería su posible sucesor si el multimillonario renunciara.

La junta está de acuerdo en que Abel, de 58 años, se haría cargo si algo le sucediera al director ejecutivo de 90 años, dijo Buffett a CNBC. Abel había sido visto como el candidato más probable.

Las decisiones de sucesión habían sido un secreto muy bien guardado en el conglomerado, incluso cuando la empresa aseguraba a los inversores que tenía un plan detallado. Ajit Jain, de 69 años, también se veía a menudo como una posible elección debido a los elogios de Buffett al vicepresidente de Berkshire, que dirige los negocios de seguros. Pero la edad fue un factor determinante en la selección, según Buffett.

“Ambos son tipos maravillosos”, comentó a CNBC Buffett, quien ha pasado cinco décadas al mando. “Sin embargo, la probabilidad de que alguien tenga una carrera de 20 años marca una diferencia real”.

El vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, de 97 años, hizo un comentario en la reunión anual del sábado que avivó las especulaciones de que Abel era el sucesor elegido. Buffett estaba hablando de cómo la descentralización no funcionaría en todas partes porque requiere un cierto tipo de cultura.

“Sí, pero lo hacemos”, dijo Munger. “Y Greg mantendrá la cultura”.

Abel ha sido visto durante mucho tiempo como el candidato más probable para reemplazar a Buffett, dada su edad y su amplio mandato para supervisar todos los negocios no relacionados con los seguros en el conglomerado. Se unió a una empresa predecesora en 1992 y luego se convirtió en parte de Berkshire cuando Buffett compró MidAmerican Energy Holdings en 2000.

“Los directores están de acuerdo en que si algo me sucediera esta noche, sería Greg quien se haría cargo mañana por la mañana”, dijo Buffett a CNBC. “Siempre hemos tenido en Berkshire básicamente un acuerdo unánime sobre quién debería hacerse cargo al día siguiente”.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

“Creemos que Greg Abel continuaría con la cultura de Berkshire como sucesor de Buffett”.

--Matthew Palazola, analista senior de la industria y Kylie Towbin, analista asociado.

La sucesión sigue siendo un gran tema para Berkshire, dadas las edades de Buffett y Munger y su importancia en la construcción de la empresa en el conglomerado de más de 630 mil millones de dólares que es hoy. Cualquier sucesor asumiría una empresa que supervisara una amplia gama de operaciones, desde aseguradoras hasta ferrocarril, empresas de energía e incluso minoristas, incluido Dairy Queen.

“Abel, por supuesto, no tiene el carisma, la personalidad y la reputación que Buffett construyó durante décadas, por lo que no tendrá ese magnetismo que tiene Buffett”, apuntó David Kass, profesor de finanzas en Robert H. Smith de la Universidad de Maryland. School of Business, en una entrevista telefónica. “Pero irradia competencia y éxito extremos. Tiene una trayectoria muy exitosa en Berkshire y no creo que los accionistas puedan pedir nada más que eso“.

Tanto Abel como Jain se unieron a Buffett y Munger en el escenario el sábado para responder a las preguntas de los accionistas en la reunión de la compañía, que se llevó a cabo virtualmente debido a la pandemia.

Abel y Jain fueron nombrados vicepresidentes en 2018 en promociones que Buffett, según dijo en ese momento, eran parte del “movimiento hacia la sucesión”. Abel, quien anteriormente dirigió el imperio energético en expansión de Berkshire, fue elegido para supervisar todos los negocios distintos de los seguros, mientras que Jain dirigía las aseguradoras.

Abel saltó a la fama en Berkshire como gerente clave de sus operaciones de energía, convirtiendo esas unidades en un negocio que ahora tiene más de 23 mil empleados. El ejecutivo, que creció en Canadá, también es un astuto negociador, ayudando al negocio de la energía a comprar una empresa de servicios públicos de Nevada, NV Energy, y una compañía de transmisión eléctrica en su natal Alberta.

Ahora, Abel tiene un mandato aún más amplio. Desempeña cargos como miembro de la junta directiva de Kraft Heinz, la empresa de alimentos envasados que cuenta a Berkshire como accionista clave, y establece una compensación para los directores ejecutivos de los negocios distintos de los seguros de la empresa. Los accionistas han podido vislumbrar más a Abel en los últimos años, y el gerente se unió a Buffett en el escenario en las reuniones anuales de este año y en 2020.