Wall Street tiene movimientos acotados antes del fin de año; BMV avanza 0.03%

Los principales índices accionarios en Wall Street registran movimientos acotados al alza en la primera hora de sesión de este martes.

Ante la ausencia de datos macroeconómicos relevantes los inversores optan por realizar pocas operaciones en el arranque de esta sesión.

El Nasdaq reporta un aumento mínimo del 0.03 por ciento, en los 23 mil 481 puntos, seguido por el S&P 500 que sube 0.04 por ciento, en los 6 mil 908 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta un movimiento lateral con una variación nula, hacia las 48 mil 459 unidades.

En el plano corporativo, Meta mejoró 1.81 por ciento tras anunciar ayer la compra de Manus, una empresa de inteligencia artificial (IA) centrada en agentes autónomos de IA.

La semana pasada, el S&P 500 alcanzó nuevos máximos históricos. Las acciones suelen subir en el período comprendido entre finales de año y principios del siguiente, en lo que se conoce como el “rally de Santa Claus”.

La baja volatilidad refleja también la ausencia de participantes en el mercado de capitales en EU, pues el índice VIX encargado de medir la volatilidad del SP500 anota un avance mínimo del 0.49 por ciento en los primeros minutos de inicio de operaciones bursátiles.

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan aumentos marginales en su mayoría, como el 0.68 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 312 enteros, el DAX en Alemania con 0.81 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 546 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.55 por ciento y se ubica en los 8 mil 156 puntos.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una ligera subida del 0.03 por ciento, colocándose en los 65 mil 369 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, sube 0.28 por ciento, al ubicarse en los mil 296 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones al alza de 0.45 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.34 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent avanza 0.24 por ciento, en un nivel de 62.09 billetes verdes el barril.