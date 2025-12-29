Wall Street opera con recortes moderados en el arranque de la semana

Los principales índices accionarios de Nueva York registran movimientos moderados a la baja en las primeras horas de sesión de este lunes.

Los principales índices reflejan un movimiento acotado ante los últimos días de sesión bursátil del año que suelen ser acompañados por un volumen de operaciones relativamente bajo.

El Nasdaq reporta una disminución del 0.34 por ciento, en los 23 mil 512 puntos, seguido por el S&P 500 que baja 0.34 por ciento, en los 6 mil 906 enteros, y para el caso del Dow Jones, este reporta una caída del 0.28 por ciento, hacia las 48 mil 576 unidades.

De acuerdo con Felipe Mendoza, CEO de IMB Capital Quants, en el actual ecosistema financiero global, nos encontramos en una fase de reconfiguración estructural donde la diplomacia de alto impacto y la normalización de las políticas monetarias actúan como los principales vectores de volatilidad.

“El cierre del presente ciclo anual se ve definido por una aceleración sin precedentes en las negociaciones de paz en el frente eurasiático”, agregó Mendoza.

¿Cómo cotiza la BMV este lunes 29 de diciembre?

Asimismo, índices accionarios en Europa reportan aumentos marginales en su mayoría, como el 0.11 por ciento, para el IBEX 35 de España, que ronda en los 17 mil 191 enteros, el DAX en Alemania con 0.09 por ciento, se sitúa cerca de las 24 mil 362 unidades, el CAC 40 de Francia sube 0.15 por ciento y se ubica en los 8 mil 115 puntos.

Las negociaciones a nivel local ubican al S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores con una ligera disminución del 0.42 por ciento, colocándose en los 65 mil 357 enteros y para el caso del índice estelar de la Bolsa Institucional de Valores, el FTSE-BIVA, baja 0.36 por ciento, al ubicarse en los mil 292 puntos.

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones al alza de 2.4 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 58.15 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent avanza 2.3 por ciento, en un nivel de 62.05 billetes verdes el barril.