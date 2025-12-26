Wall Street ‘tropieza’ por bajo nivel de liquidez en el mundo: ¿Cuánto caen HOY sus indicadores?

En una jornada marcada por el bajo nivel de liquidez a nivel global, por los feriados decembrinos, los principales índices accionarios de Nueva York, inician las operaciones con cambios marginales y un sesgo negativo.

Hasta ahora, el Dow Jones cae 0.05 por ciento, en los 48 mil 707.76 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.01 por ciento menos, en los 6 mil 931.47 puntos, mientras que el Nasdaq ronda en las 23 mil 611.14 unidades, con 0.01 por ciento a la baja.

“Los mercados siguen siendo constructivos, pero selectivos. La combinación de una mayor amplitud y una inflación más moderada respalda el pronóstico de un repunte de Santa Claus hacia fin de año.

“El liderazgo continúa concentrándose en la IA, los cíclicos y ciertos activos defensivos, mientras que las tasas y las materias primas envían señales contradictorias”, dijo a Bloomberg Craig Johnson de Pipe Sandler.

¿Cómo cotizan las bolsas en México y Japón HOY 26 de diciembre?

En México se observa un descenso de 0.11 por ciento para el S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores que opera en las 65 mil 545.68 unidades, y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores, que se coloca en los mil 296.57 puntos presenta un retroceso de 0.10 por ciento.

Del otro lado del mundo, el Nikkei 225 de Japón incrementó 0.65 por ciento, hacia los 50 mil 750.39 enteros, mientras que el Shanghai Composite en China subió 0.10 por ciento, en los 3 mil 963.67 puntos.

¿Cómo operan los precios del petróleo HOY 26 de diciembre?

En el frente petrolero, los crudos marcadores registran variaciones negativas de 0.91 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que se coloca en los 57.82 dólares por unidad, mientras que el referencial Brent baja 1.06 por ciento, en un nivel de 61.58 billetes verdes el barril, mientras los operadores se mantienen atentos a cómo evolucionan los eventos geopolíticos.