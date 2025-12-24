Wall Street en modo navideño: Abre en verde mientras asimila cifras del mercado laboral de EU

Los principales índices accionarios en Wall Street operan con movimientos positivos, a medida que los inversionistas asimilan cifras del mercado laboral estadounidense, una jornada que será corta, previo al feriado navideño.

El Dow Jones registra un aumento de 0.28 por ciento, en los 48 mil 557.67 enteros, seguido por el S&P 500, con 0.09 por ciento, en las 6 mil 915.25 unidades, mientras que el Nasdaq incrementa 0.01 por ciento, hacia los 23 mil 565.14 puntos.

“Creemos que los inversores deberían posicionarse para nuevos avances en los mercados de valores. Mantenemos nuestra atractiva calificación en renta variable estadounidense. Encontramos oportunidades atractivas en tecnología, salud, servicios públicos y finanzas, lo que debería sentar las bases para futuras ganancias”, dijo a Bloomberg Ulrike Hoffmann-Burchardi.

¿Cómo cotizan los mercados en México y Europa hoy 24 de diciembre?

En Europa, el DAX en Alemania es el único que sube 0.23 por ciento, en los 24 mil 340.06 enteros, mientras que las bajas son de 0.19 por ciento para el FTSE 100 de Londres, con 9 mil 870.68 puntos, mientras que el IBEX 35 de España con 0.06 por ciento menos, se colocó en las 17 mil 172.90 unidades.

En México, los dos centros bursátiles frenan su racha de ganancias luego de reportar máximos históricos, y se reportan pérdidas con 0.33 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 65 mil 382.08 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 293.76 enteros, desciende 0.17 por ciento.

Así cotizan los precios del petróleo hoy 24 de diciembre

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 58.48 dólares por barril, ya que sube 0.15 por ciento, mientras que el Brent con 0.02 por ciento menos, cotiza en los 62.34 billetes verdes por unidad.