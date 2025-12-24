¿‘Nochebuena’ para el superpeso? Así se vende el dólar HOY 24 de diciembre

El peso mexicano inicia la jornada este miércoles 24 de diciembre operando con lateralidad, en medio de una sesión que será corta, antes del feriado navideño, que también está marcada por la una baja liquidez.

Las cifras de Bloomberg indican que el tipo de cambio opera alrededor de los 17.9190 pesos por dólar, lo que representa una depreciación de 0.02 por ciento o 0.34 centavos, con respecto a su cierre anterior.

“A la apertura de la sesión americana, el peso mexicano presenta un retroceso marginal y se posiciona en el 4° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN se mantiene en un rango bastante estrecho debido a un menor volumen de operaciones, mientras que el billete americano recupera terreno”, apuntó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

¿En cuánto se vende el dólar HOY 24 de diciembre?

En ventanillas bancarias, el precio del dólar ahora se coloca en los 18.39 pesos cada uno, según los datos publicados por Banamex.

Por su parte, el índice dólar (dxy) que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados reporta un descenso de 0.01 por ciento, en los 97.94 enteros. Por su parte, el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) que opera en las mil 200.69 unidades baja 0.11 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.16 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.99 por ciento.

¿Cuáles son las divisas más apreciadas HOY 24 de diciembre?

Entre las divisas más apreciadas se encuentra, el won surcoreano con 2.20 por ciento, el peso colombiano con 0.78 por ciento, el ringgit de Malasia con 0.44 por ciento, el florín húngaro con 0.38 por ciento, el peso chileno con 0.35 por ciento y la corona noruega con 0.35 por ciento.