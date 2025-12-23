CDMX

¿Cena navideña con cobijas? CDMX activa alerta por frío en 6 alcaldías para Nochebuena

El sur de la CDMX será la zona más afectada con bajas temperaturas este miércoles 24 de diciembre.

La CDMX está en alerta por frío para el 24 de diciembre. Conoce las alcaldías afectadas y toma precauciones. (Cuartoscuro)
La Ciudad de México está en alerta por frío para este miércoles 24 de diciembre, por lo que llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones en Nochebuena y Navidad para quienes salgan a las calles.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que al menos seis alcaldías, principalmente del sur de la capital del país, estarán en Alerta Amarilla por frío y heladas la mañana del miércoles, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados.

De acuerdo con Protección Civil, las alcaldías en Alerta Amarilla por bajas temperaturas son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se espera que las temperaturas más bajas se registren la mañana el miércoles entre las 4:00 y 8:00 horas.

CDMX lanza recomendaciones para frío en Navidad y Año Nuevo

Protección Civil alertó una importante baja en las temperaturas para la noche del miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en la Ciudad de México, por lo que lanzó una serie de recomendaciones a las familias ante las heladas que se esperan.

De acuerdo con el pronóstico de frío, se espera que en la madrugada y en las mañanas de ambos días se alcancen temperaturas mínimas de entre 3 y 6 grados, así como máximas de entre 19 y 21 grados.

Ante las bajas temperaturas, especialmente en las noches, cuando miles de familias se reúnen para la cena de Navidad, la Ciudad de México recomienda estar en exteriores con estas previsiones:

  • Abrígate adecuadamente, con varias capas de ropa.
  • Cubre boca y nariz para no aspirar aire frío.
  • Aliméntate bien, con frutas y verduras, abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • Mantén buena ventilación en el lugar si usas calentadores.
  • No uses pirotecnia.
  • Acude a tu centro de salud en caso de que sientas malestar.
  • Resguarda a tus mascotas del frío.

¿Va a llover en CDMX en Navidad?

La Ciudad de México lleva una jornada de lluvias atípicas en la semana de Navidad, y es posible que se registren precipitaciones entre el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

De acuerdo con Protección Civil, hay condiciones para lluvias ligeras aisladas en la Ciudad de México en los próximos días, por lo que llamaron a tomar precauciones.

