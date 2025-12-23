¿Cena navideña con cobijas? CDMX activa alerta por frío en 6 alcaldías para Nochebuena

La Ciudad de México está en alerta por frío para este miércoles 24 de diciembre, por lo que llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones en Nochebuena y Navidad para quienes salgan a las calles.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que al menos seis alcaldías, principalmente del sur de la capital del país, estarán en Alerta Amarilla por frío y heladas la mañana del miércoles, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados.
De acuerdo con Protección Civil, las alcaldías en Alerta Amarilla por bajas temperaturas son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Se espera que las temperaturas más bajas se registren la mañana el miércoles entre las 4:00 y 8:00 horas.
CDMX lanza recomendaciones para frío en Navidad y Año Nuevo
Protección Civil alertó una importante baja en las temperaturas para la noche del miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en la Ciudad de México, por lo que lanzó una serie de recomendaciones a las familias ante las heladas que se esperan.
De acuerdo con el pronóstico de frío, se espera que en la madrugada y en las mañanas de ambos días se alcancen temperaturas mínimas de entre 3 y 6 grados, así como máximas de entre 19 y 21 grados.
Ante las bajas temperaturas, especialmente en las noches, cuando miles de familias se reúnen para la cena de Navidad, la Ciudad de México recomienda estar en exteriores con estas previsiones:
- Abrígate adecuadamente, con varias capas de ropa.
- Cubre boca y nariz para no aspirar aire frío.
- Aliméntate bien, con frutas y verduras, abundantes líquidos y bebidas calientes.
- Mantén buena ventilación en el lugar si usas calentadores.
- No uses pirotecnia.
- Acude a tu centro de salud en caso de que sientas malestar.
- Resguarda a tus mascotas del frío.
¿Va a llover en CDMX en Navidad?
La Ciudad de México lleva una jornada de lluvias atípicas en la semana de Navidad, y es posible que se registren precipitaciones entre el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
De acuerdo con Protección Civil, hay condiciones para lluvias ligeras aisladas en la Ciudad de México en los próximos días, por lo que llamaron a tomar precauciones.