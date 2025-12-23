¿Cena navideña con cobijas? CDMX activa alerta por frío en 6 alcaldías para Nochebuena

La CDMX está en alerta por frío para el 24 de diciembre. Conoce las alcaldías afectadas y toma precauciones.

La Ciudad de México está en alerta por frío para este miércoles 24 de diciembre, por lo que llamaron a la ciudadanía a tomar precauciones en Nochebuena y Navidad para quienes salgan a las calles.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que al menos seis alcaldías, principalmente del sur de la capital del país, estarán en Alerta Amarilla por frío y heladas la mañana del miércoles, con temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados.

De acuerdo con Protección Civil, las alcaldías en Alerta Amarilla por bajas temperaturas son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Se espera que las temperaturas más bajas se registren la mañana el miércoles entre las 4:00 y 8:00 horas.

CDMX lanza recomendaciones para frío en Navidad y Año Nuevo

Protección Civil alertó una importante baja en las temperaturas para la noche del miércoles 24 y jueves 25 de diciembre en la Ciudad de México, por lo que lanzó una serie de recomendaciones a las familias ante las heladas que se esperan.

De acuerdo con el pronóstico de frío, se espera que en la madrugada y en las mañanas de ambos días se alcancen temperaturas mínimas de entre 3 y 6 grados, así como máximas de entre 19 y 21 grados.

Ante las bajas temperaturas, especialmente en las noches, cuando miles de familias se reúnen para la cena de Navidad, la Ciudad de México recomienda estar en exteriores con estas previsiones:

Abrígate adecuadamente, con varias capas de ropa.

adecuadamente, con varias capas de ropa. Cubre boca y nariz para no aspirar aire frío.

para no aspirar aire frío. Aliméntate bien , con frutas y verduras, abundantes líquidos y bebidas calientes.

, con frutas y verduras, abundantes líquidos y bebidas calientes. Mantén buena ventilación en el lugar si usas calentadores.

en el lugar si usas calentadores. No uses pirotecnia .

. Acude a tu centro de salud en caso de que sientas malestar.

en caso de que sientas malestar. Resguarda a tus mascotas del frío.

¿Va a llover en CDMX en Navidad?

La Ciudad de México lleva una jornada de lluvias atípicas en la semana de Navidad, y es posible que se registren precipitaciones entre el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

De acuerdo con Protección Civil, hay condiciones para lluvias ligeras aisladas en la Ciudad de México en los próximos días, por lo que llamaron a tomar precauciones.