Con todo y ponche: Esta será la cena de Navidad y Año Nuevo en ‘El Torito’ para conductores alcoholizados

La cena navideña de este año tendrá platos picantes y a la crema para las personas dentro de 'El Torito'.

¿Se antoja un arresto? Autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer cuál será la cena de Navidad la noche del miércoles 24 de diciembre en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como ‘El Torito’, para conductores que no pasen el alcoholímetro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, explicó este lunes 22 de diciembre que las personas que estén en ‘El Torito’ tendrán su cena navideña como es tradición en el espacio, donde remiten a quienes no cumplen con el programa ‘Conduce sin Alcohol’.

Si ‘caes en las garras’ del alcoholímetro en la Ciudad de México en Navidad y Año Nuevo, considera que este programa es parte de los derechos que tienes incluso como persona detenida, especialmente en caso de la violacción del artículo 50 del Reglamento de Tránsito vigente y de la Ley de Cultura Cívica.

Dicho artículo 50 indica que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo la influencia de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

¿Cuál es el menú en el ‘Torito’ para Navidad?

El Gobierno de la Ciudad de México reveló que el menú de comida para Navidad en el ‘Torito’ entre el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre es el siguiente:

Espagueti a la crema con jamón y piña.

Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema.

Ensalada de manzana.

Ponche como bebida.

¿Cuál será el menú en el ‘Torito’ para Año Nuevo?

La Ciudad de México también dará cena de fin de año, y el menú en el ‘Torito’ para el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero es:

Sopa de codito a la crema con salchicha y duraznos.

Pavo en salsa de arándanos con chipotle.

Ensalada de papa y zanahoria con crema de perejil.

Ensalada de manzana.

Ponche.

Finalmente, la invitación de las autoridades es a no manejar si tomas, ya que más allá del tema de la tradicional cena navideña en ‘El Torito’, corres el riesgo de un grave accidente.