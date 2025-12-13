‘Vea como viene, joven’: Remiten al ‘Torito’ a 72 conductores en la primera noche de Conduce sin alcohol

En el primer día del operativo Conduce sin Alcohol, 72 personas fueron remitidas al Torito. (Cuartoscuro | Archivo)

Luego del banderazo del programa Conduce sin Alcohol en la Ciudad de México, se obtuvieron los primeros resultados: 72 personas conductoras fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como ‘El Torito’.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, durante el primer día de operaciones del operativo, las 24 horas, 72 personas superaron el límite permitido de alcohol en la sangre para conducir.

Aunque quienes infringieron la ley fueron la minoría, en total se aplicaron 13 mil 422 pruebas a automovilistas que circulaban en la capital del país.

Los vehículos de las personas infractoras también se remitieron a un depósito vehicular mientras transcurrían las horas de arresto, que el Reglamento de Tránsito de la CDMX establece entre 20 y 36 horas.

¿Hasta cuándo estará el programa Conduce sin Alcohol?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio el banderazo al reforzamiento del alcoholímetro en el marco del maratón Guadalupe-Reyes.

El programa opera las 24 horas del día, todos los días de la semana, hasta el 11 de enero de 2026.

En total, según Pablo Vázquez, titular de la SSC, se instalaron mil 300 módulos de revisión con el objetivo de prevenir accidentes viales.

Las autoridades aseguraron que el alcoholímetro cubre las 16 alcaldías de la CDMX y se instala en entradas y salidas de la capital, así como en zonas con alta incidencia de siniestros viales.

¿Hay otras sanciones por conducir alcoholizado?

El artículo 50 del Reglamento de Tránsito de la CDMX señala que está prohibido conducir cualquier vehículo motorizado cuando:

La cantidad de alcohol en la sangre supera los 0.8 gramos por litro.

La cantidad de alcohol en aire aspirado supera los 0.4 miligramos por litro.

La persona se encuentra bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Además del arresto de casi un día en ‘El Torito’, el reglamento contempla multas de hasta 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 6 mil 788 pesos.

¿Cuáles son las alternativas para evitar ‘El Torito’ o multas por conducir alcoholizado?

Las autoridades recomiendan a las personas que consumen bebidas alcohólicas considerar alternativas para evitar sanciones.

Por ejemplo, en caso de salir en grupo o con familiares, nombrar a una persona conductora designada que no consuma alcohol y se encargue del traslado.

Otra opción consiste en utilizar los servicios de movilidad disponibles mediante aplicaciones móviles, que en la mayoría de los casos representan una alternativa más segura tras el consumo de alcohol.