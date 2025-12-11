¿Motociclistas podrán comprar placa conmemorativa del Mundial 2026 en CDMX?

Los automovilistas tendrán la opción de 'estrenar' las placas conmemorativas para el Mundial 2026.

¡Todos quieren la placa conmemorativa del Mundial 2026! El Gobierno de la Ciudad de México anunció una edición especial de matrículas vehiculares.

Sin embargo, hay malas noticias para los motociclistas debido a que ello no tendrán acceso a ellas.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció que en esta ocasión los motociclistas no tendrán la oportunidad de solicitar la placa conmemorativa.

“La movilidad, al igual que el futbol, requiere responsabilidad, coordinación y visión de equipo”, añadió el Gobierno capitalino.

¿Cuánto costarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 y cómo tramitarlas?

En cambio, las matrículas sí estarán disponibles para los automovilistas y el costo será de mil 500 pesos junto con un beneficio extra, según la Secretaría de Finanzas.

El beneficio extra consiste en que el precio también incluirá el costo de derecho de la baja, es decir, no se cobrará la baja y luego la alta.

Para solicitarlas, el trámite de la nueva placa se realizará en línea y se prevé que la distribución sea el mismo día o a más tardar en tres días.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, descartó que tarde meses el reemplacamiento con el fin de que a partir de enero y hasta febrero se estrenen las matrículas nuevas.

Placas especiales por el Mundial 2026 en CDMX serán edición limitada

Si quieres conseguir alguna de las placas conmemorativas del Mundial 2026, toma en cuenta que será una edición limitada con al menos 60 mil matrículas.

En tanto, la Secretaría de Finanzas dijo que existe la posibilidad de lanzar más placas, según el recibimiento que tengan las matrículas.

El Gobierno de la CDMX recibirá 90 millones de pesos por la compra de la placa del Mundial y dichos recursos se destinarán a obras de movilidad.

La capital del país será sede del Mundial 2026 y el partido inaugural de la Selección Mexicana contra Sudáfrica se realizará el próximo 11 de junio en el estadio Banorte.

En el también Estadio Azteca se celebrarán cinco partidos del Mundial 2026 entre la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final.

Además de la CDMX, las sedes del mundial serán Monterrey y Guadalajara, por lo que en total en México se celebrarán 13 partidos.

Según lo anunciado en el sorteo de la FIFA, estos serían los países del Grupo K que visitarían a la CDMX durante el Mundial: Bolivia, Colombia, Uzbekistán, Surinam o Irak.