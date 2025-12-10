Bad Bunny manía en México: ¿Cuánto cuestan las chelas y la merch oficial del concierto en CDMX?

Estos son los precios de la merch oficial de Bad Bunny. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

‘Voy a llevarte pa’... comprar merch oficial de los conciertos de Bad Bunny en la CDMX, que se ofrece dentro del Estadio GNP Seguros.

No hay plazo que no se cumpla y las presentaciones del ‘Conejo malo’ finalmente son una realidad, las cuales comienzan el 10 de diciembre con el primero de ocho shows en México.

Y para estar ‘a la moda’ durante los conciertos de Bad Bunny puedes comprar merch oficial para lucir tu playera con la imagen del sapo Concho, un ‘amiguito’ del intérprete de ‘Mónaco’.

Los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros comienzan el 10 de diciembre. (Foto: Ocesa/EFE)

¿Cómo es y cuánto cuesta la merch oficial de Bad Bunny para CDMX?

El tour ‘Debí Tirar Más Fotos’ de Bad Bunny continúa con 8 presentaciones en México, donde Benito trajo diferentes modelos de playeras para sus fans.

El catálogo comenzó a difundirse a través de las redes sociales, donde además de los diseños se compartieron los costos.

Uno de los principales protagonistas de los diseños es Concho, el sapo que aparece en diferentes videos del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pero vistiendo una playera de la Selección Mexicana.

Otra más contiene textos relacionados con diferentes canciones como ‘BOKeTE’ y ‘LA MuDANZA’, temas de su nuevo álbum.

La merch oficial solo está disponible en dos tonos, blanco y negro, pero de acuerdo con un video difundido en redes sociales, todavía hay 4 diseños más que los mostrados en el primer concierto de Bad Bunny en México este 2025.

Los costos de cada una de las playeras es de $800 MXN, por el momento se desconoce el precio de las sudaderas, las cuales todavía no están exhibidas.

Bad Bunny hace colaboración con Adidas y saca merch oficial

Otra manera de comprar merch oficial del ‘Conejo malo’ es en la plataforma digital o en tiendas físicas de Adidas.

Recientemente, el cantante Bad Bunny realizó una colaboración con la marca de ropa para lanzar diferentes prendas.

Aunque no esté relacionada con la gira ‘Debí tirar más fotos’, sí con su visita a Ciudad de México.

Cada uno de los dos modelos de playera del ‘Conejo malo’ está en $799 MXN, disponible en dos colores distintos y en formato Unisex.

¿Cuánto cuesta una ‘chela’ en los conciertos de Bad Bunny en CDMX?

Los asistentes a los conciertos de Bad Bunny pueden disfrutar de sus canciones favoritas mientras disfrutan de diferentes bebidas alcohólicas, donde la protagonista es la cerveza.

En anteriores conciertos como el de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros, el costo de un vaso de ‘chela’ era de $200 MXN, aunque es necesario destacar que varía si pides el vaso escarchado, estilo michelada e incluso el precio depende de la presentación.

¿Cuál es el setlist de los conciertos de Bad Bunny?

En redes sociales (como en la cuenta de @ticketelhamster) se compartió el setlist del concierto de Bad Bunny del 10 de diciembre y es el siguiente: