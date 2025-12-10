¿A qué hora es la entrada para los conciertos de Bad Bunny? Fans se forman desde la madrugada

Las personas que asisten a la primera fecha de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros se comenzaron a formar desde un día antes. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

¿Te vas a dar la ‘WELTiTA’ a los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México? El ‘conejo malo’ ya está en la capital más que listo para dar los ocho shows que tiene programados en el Estadio GNP Seguros.

Luego de la larga residencia de Bad Bunny en Puerto Rico y a siete meses de haber hecho la venta de entradas, el primer concierto del intérprete de ‘Yonaguni’ se realiza este 10 de diciembre, una de las fechas más esperadas del año.

Es por este motivo que muchos fans que compraron sus boletos en las áreas generales del recinto, acudieron desde el martes 9 de diciembre al Estadio GNP Seguros para hacer fila.

Bad Bunny tendrá 8 fechas en el Estadio GNP Seguros. [Fotografía. Cuartoscuro]

No solo las personas de General A buscan estar cerca del escenario, quienes compraron boletos en el área B, también llevan horas formadas, ya que ellos quieren estar frente a la polémica ‘Casita’ de Bad Bunny.

Se trata de un escenario alternativo — decorado como una casa típica de Puerto Rico— que se encuentra en la mitad de la zona General B desde el cual Bad Bunny interpretará algunas de sus canciones.

Por este motivo incluso hay quienes acamparon fuera del recinto a la espera de que por fin se abran las puertas para esperar por algunas horas más dentro del Estadio GNP Seguros, aunque ahora de pie, pero, ¿hasta qué hora inician los conciertos?

Conciertos de Bad Bunny en CDMX: ¿Cuándo son y a qué hora se abren las puertas?

Los conciertos de Bad Bunny arrancan este miércoles 10 de diciembre y se extienden hasta la siguiente semana. La última fecha programada es para el domingo 21 de diciembre.

Para la mayoría de las fechas —10, 11, 12,15, 16, 19 y 20 de diciembre— los shows darán comienzo a las 9:00 de la noche, de acuerdo con información de la boletera Ticketmaster; el único día que tiene un horario diferente es el domingo 21 de diciembre, ya que el espectáculo inicia a las 8:00 p.m.

A pesar de ello, Ocesa informó que las puertas se abren con bastante tiempo de anticipación, lo que beneficia a quienes compraron sus entradas en las zonas generales o no cuentan con el acceso Fast Lane.

Los horarios de apertura de puertas del Estadio GNP Seguros para los conciertos de Bad Bunny son los siguientes:

Ten en cuenta que si compraste tus boletos en el área de gradas, tus asientos ya están asegurados, por lo cual no es necesario que llegues con horas de anticipación, si no lo deseas.

Conciertos de Bad Bunny México: ¿Cuáles son los objetos prohibidos y cómo llegar?

Si quieres que tu acceso al Estadio GNP Seguros sea más rápido y valgan la pena las horas de espera formado, entonces debes evitar a toda costa ingresar con los objetos prohibidos y llevar solo los que sí pueden pasar. Aquí te dejamos los detalles.

Objetos permitidos

Bandera sin asta

Baterías externas para celulares

Binoculares sin láser

Bloqueador solar (máximo 100 mililitros)

Cámaras no profesionales

Gel antibacterial (máximo 100 mililitros)

Lentes de sol

Maquillaje en polvo

Medicamentos con receta

Sombreros y gorras

Tapones para oídos

Toallas y tampones en empaque individual

Objetos no permitidos

Aerosoles

Armas

Cámaras de video y fotográficas profesionales

Cigarros (cajetillas) encendedores y vapeadores

Comida o bebida

Disfraces o artículos que obstaculicen la vista

Drones

Drogas

Laptops, tablets y lectores electrónicos

Medicamentos de venta libre

Rayos láser

Bad Bunny tiene un montaje en su gira conocido como 'La Casita', por el que no todos sus fans están de acuerdo. (EFE / AP / Cuartoscuro)

Si asistes al concierto de Bad Bunny en auto, recuerda consultar la disponibilidad del estacionamiento. En caso de ir en transporte público, puedes llegar usando Metro o Metrobús. Las estaciones más cercanas son las siguientes:

Metro : Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9

: Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla de la Línea 9 Metrobús: Upiicsa y El Rodeo de la Línea 2

Sin importar en cuál estación bajes, solo deberás caminar unos minutos para llegar al Estadio GNP Seguros.