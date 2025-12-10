¡Con la máscara de Místico! Bad Bunny asiste de incógnito a función de lucha libre en la Arena México

Bad Bunny ya se encuentra en la Ciudad de México, listo para los conciertos que dará en el Estadio GNP Seguros. (Foto: Cuartoscuro/ EFE)

¡Benito ya está en la Ciudad de México! Previo a los conciertos que Bad Bunny dará en el Estadio GNP Seguros, el cantante puertorriqueño acudió a una función de lucha libre en uno de los recintos más icónicos de la capital: la Arena México.

El ‘conejo malo’ se presentó en la ‘Catedral de la Lucha Libre’ en modo ‘incógnito’: con una sudadera bastante holgada con capucha y la máscara del Místico, el legendario luchador mexicano.

Y aunque a hay quienes se sorprendieron de que una de las primeras actividades de Bad Bunny en la Ciudad de México haya sido acudir a la lucha libre, el gusto de Benito Martínez por este deporte no es nuevo e incluso él ha sido parte de combates de la WWE.

¿Cómo fue la visita de Bad Bunny a la Arena México?

Aunque tras la función de lucha del martes, 9 de diciembre, en la Arena México, comenzaron a circular videos en redes sociales de usuarios que afirmaban que un hombre que se sentó en las primeras filas usando una sudadera y máscara era Benito, fue minutos después que se confirmó.

Pues el Consejo Mundial de la Lucha Libre afirmó que el sujeto que intentaba pasar de incógnita entre el público — tal como lo hizo el piloto George Russell en el Gran Premio de México— realmente era Bad Bunny.

Bad Bunny fue a la función de lucha libre del martes en la Arena México de incógnito. (Foto: Captura de pantalla)

“El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!”, explica la publicación.

En los clips, se ve al intérprete de ‘Yonaguni’ caminando agachado y rodeado de una gran cantidad de personas, quienes lo van cuidando hasta llegar a su asiento, tras ello disfrutó de la función como cualquier persona e incluso tomó algunas fotos de lo que sucedía en el cuadrilátero.

Al finalizar, Bad Bunny fue escoltado hasta el estacionamiento, en donde se subió rápidamente a una camioneta negra, mientras sus fans, quienes la lo habían reconocido, le gritaban por su nombre.

¿Cuándo debutó Bad Bunny en la lucha libre?

Bad Bunny es un aficionado de la lucha libre desde que era pequeño, tal como compartió en una entrevista con The Late Late Show: “Amo la lucha libre desde que soy un niño. En mis canciones tengo muchas referencias de wrestling”. Para muestra ‘Booker T’.

Ante ello, la World Wrestling Entertainment (WWE) se acercó a Bad Bunny: “ellos dijeron: ‘wow, este tipo es nuestro fan, deberíamos hacer algo con él’. Entonces me preguntaron si quería ser referí, estar en el ringsite… y les dije que quería luchar”, afirmó.

Para lograr subir al ring, el puertorriqueño Bad Bunny tuvo una larga preparación, que fue puesta a prueba durante el Royal Rumble de 2021, en donde luego de cantar ‘Booker T’, saltó al ring para enfrentar a The Miz y John Morrison.

Ese mismo año fue parte del evento anual de la WWE: WrestleMania 37. Bad Bunny recuerda su participación en esta competencia con mucho cariño: “Estaba nervioso y asustado, pero ese día creo que ha sido el mejor de mi vida”, dijo para The Late Late Show.

Desde entonces, cuando su carrera como cantante lo permite, ha sido parte de peleas, una de las más recordadas fue la Backlash que se llevó a cabo en Puerto Rico, de donde es Bad Bunny.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México?

Luego de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, el artista traerá su gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ a la Ciudad de México, en donde dará ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros. Las fechas son las siguientes:

Miércoles 10 de diciembre

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Esto es lo que debes saber de los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Todos los días, el concierto dará inicio a las 9:00 de la noche; a excepción del domingo 21 de diciembre, ya que este día el espectáculo arranca a las 8:00 p.m.