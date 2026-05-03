Sonidero en Peñón de los Baños termina en balacera: Riña deja 11 personas heridas

El detenido por el ataque armado en un sonidero es un hombre de 33 años.

11 personas fueron heridas tras una balacera en CDMX, dentro de un sonidero que tuvo lugar la noche del sábado 2 de mayo en Peñón de los Baños, alcaldía Venustiano Carranza.

Los hechos ocurrieron en las calles Soles y Norte 186, cuando los oficiales que realizaban sus labores de seguridad y vigilancia cerca de donde estaba el sonidero escucharon balazos.

Al llegar al lugar encontraron a 11 personas con heridas de bala, por lo que acordonaron la zona y llamaron a los servicios de emergencia.

Antes de que llegaran las ambulancias, los familiares de algunas de las personas heridas decidieron llevarlas por su cuenta para priorizar la atención médica especializada, por lo que las autoridades dieron seguimiento para realizar las investigaciones del caso.

Balacera en sonidero de Peñón de los Baños habría sido por una riña

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) explicó que la balacera en el sonidero de Peñón de los Baños ocurrió debido a que dos sujetos comenzaron a pelear a golpes.

Los asistentes al evento dijeron a los oficiales que uno de ellos sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra los asistentes.

Luego de brindar características sobre el presunto atacante, los policías ubicaron y lo alcanzaron para detenerlo.

El presunto tirador de la fiesta es un hombre de 33 años de edad, que portaba en sus manos un arma de fuego y dos cartuchos útiles, motivo por el cuál fue detenido.

Aunque aún se desconocen los motivos del ataque a balazos en CDMX, y si el hombre formaba parte de algún cártel en la Ciudad de México, se espera que en estos días se defina su situación legal, tras ser remitido al Ministerio Público.

Las autoridades no informaron si había otra persona que disparara en el evento ocurrido en la Venustiano Carranza, ni el estado de salud de las víctimas del ataque armado.