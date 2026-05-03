Simulacro Nacional 2026 en CDMX: Así será el ‘escenario hipotético’ de emergencia en Revolución

Además de los protocolos del simulacro nacional del 6 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá un escenario hipotético en el que evaluarán la respuesta de las autoridades ante un sismo.
Dicho escenario hipotético tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, específicamente en la Avenida de la República, que une al monumento con el Paseo de la Reforma.
Además de esta actividad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Myriam Urzúa, llamó al registro de edificios en la página web simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026, con la que tu inmueble podrá participar en el simulacro. Tienes hasta la noche del 5 de mayo para completar el registro.
Simulacro Nacional 2026: ¿Cómo será el escenario hipotético en el Monumento a la Revolución?
Clara Burgada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comentó que se va a implementar el plan de emergencia sísmica con la participación de todas las dependencias, y especialmente en el Monumento a la Revolución se realizará el escenario de emergencia para desplegar toda la fuerza territorial.
“Vamos a evaluar la capacidad que tiene la ciudad ante un evento. La capacidad de respuesta, los instrumentos de información a la ciudadanía, y los mecanismos de revisión rápida en caso de una emergencia”, declaró Brugada.
Esta es la importancia del evento, además de que será una oportunidad de que la ciudadanía se evalúe a sí misma, según la jefa de Gobierno.
Estos fueron los objetivos que se planteó la Ciudad de México con el simulacro nacional 2026:
- Evaluar el despliegue territorial de funcionarios de Gobierno en las 72 coordinaciones territoriales y los mil 17 cuadrantes.
- Comprobar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia.
- Evaluar los tableros de control para la evaluación rápida de daños en escuelas y hospitales.
- Activar el Comité de Emergencias y evaluar la coordinación de los consejos de Protección Civil en las 16 alcaldías.
- Medir los tiempos de alertamiento de los receptores secundarios de difunden la alerta sísmica.
- Reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección en habitantes de la Ciudad de México.
Minuto a minuto del Simulacro Nacional 2026: Estas serán las actividades del 6 de mayo
Autoridades de la Ciudad de México presentaron cómo funcionarán los protocolos y a qué hora será cada una de las actividades relacionadas con el Simulacro Nacional 2026:
- 11:00 horas: Se activa la alerta sísmica e inicia el simulacro nacional.
- 11:00 horas: Activación de protocolos internos de protección civil.
- 11:01 horas: Activación del plan de emergencia sísmica.
- 11:03 horas: Evaluación inicial de daños mediante el sobrevuelo de cóndores y cámaras del C5.
- 11:10 horas: Movilización de integrantes del Comité de Emergencias a la sala de crisis del C5.
- 11:10 a 11:40 horas: Reporte de estructura piramidal a través de medios disponibles.
- 11:40 horas: Instalación del Comité de Emergencia en el C5 y los 16 consejos de Protección Civil para las alcaldías.
- 11:40 a 12:30 horas: Presentación de informes de parte de los integrantes del Comité de Emergencia.
- 12:30 a 13:00 horas: Concluye el simulacro nacional y comienza la conferencia de prensa.