Simulacro Nacional 2026 en CDMX: Así será el ‘escenario hipotético’ de emergencia en Revolución

Además de los protocolos del simulacro nacional del 6 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México tendrá un escenario hipotético en el que evaluarán la respuesta de las autoridades ante un sismo.

Dicho escenario hipotético tendrá lugar en el Monumento a la Revolución, específicamente en la Avenida de la República, que une al monumento con el Paseo de la Reforma.

Además de esta actividad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, encabezada por Myriam Urzúa, llamó al registro de edificios en la página web simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026, con la que tu inmueble podrá participar en el simulacro. Tienes hasta la noche del 5 de mayo para completar el registro.

Simulacro Nacional 2026: ¿Cómo será el escenario hipotético en el Monumento a la Revolución?

Clara Burgada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, comentó que se va a implementar el plan de emergencia sísmica con la participación de todas las dependencias, y especialmente en el Monumento a la Revolución se realizará el escenario de emergencia para desplegar toda la fuerza territorial.

“Vamos a evaluar la capacidad que tiene la ciudad ante un evento. La capacidad de respuesta, los instrumentos de información a la ciudadanía, y los mecanismos de revisión rápida en caso de una emergencia”, declaró Brugada.

Esta es la importancia del evento, además de que será una oportunidad de que la ciudadanía se evalúe a sí misma, según la jefa de Gobierno.

Estos fueron los objetivos que se planteó la Ciudad de México con el simulacro nacional 2026:

Evaluar el despliegue territorial de funcionarios de Gobierno en las 72 coordinaciones territoriales y los mil 17 cuadrantes.

y los mil 17 cuadrantes. Comprobar la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia.

Evaluar los tableros de control para la evaluación rápida de daños en escuelas y hospitales .

. Activar el Comité de Emergencias y evaluar la coordinación de los consejos de Protección Civil en las 16 alcaldías.

y evaluar la coordinación de los consejos de Protección Civil en las 16 alcaldías. Medir los tiempos de alertamiento de los receptores secundarios de difunden la alerta sísmica.

Reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección en habitantes de la Ciudad de México.

Minuto a minuto del Simulacro Nacional 2026: Estas serán las actividades del 6 de mayo

Autoridades de la Ciudad de México presentaron cómo funcionarán los protocolos y a qué hora será cada una de las actividades relacionadas con el Simulacro Nacional 2026: