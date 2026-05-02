Triple alerta en el AICM: ¿Qué sabemos de la amenaza de bomba en vuelos HOY?

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AIMC) tras la triple amenaza de bomba este sábado 2 de mayo.

Las autoridades informaron sobre el despliegue de los cuerpos de emergencia luego de recibir una amenaza de bomba. Aunque resultó en una falsa alarma.

La revisión de las aeronaves y equipaje para descartar el peligro estuvo a cargo de los elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, personal de seguridad ASEC de la base aérea y del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos.

El AICM informó que el equipo de respuesta realizó inspecciones en la aeronave con la matrícula XA-VBM y los vuelos VB1029 y VB1104, procedente de Cancún y con destino a Mérida, respectivamente.

Sobre lo ocurrido, la única comunicación oficial fue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No se precisó si el operativo provocó afectaciones en las operaciones, despegues y aterrizajes.

Al respecto, Viva Aerobus, aerolínea propietaria de los vuelos, informó que, tras la amenaza de bomba, se dio aviso a las autoridades aeroportuarias y se activaron los protocolos de seguridad.

Luego de la revisión, “las autoridades dieron su autorización oficial para reiniciar operaciones en plataforma y nuestra tripulación comenzó con el abordaje de pasajeros”.

El particular VB1104 realizó el abordaje con normalidad y se encuentra en camino a su destino, informó a través de una tarjeta informativa.

Autoridades revisan plan de emergencia

Desde hace años, las autoridades llevan a cabo simulacros para responder a este tipo de incidentes en la base aérea más importante de México.

En agosto de 2025, se realizó un simulacro a la medianoche en un escenario de un artefacto explosivo en el Aerotrén, transporte que comunica las Terminales 1 y 2 en solo cinco minutos.

El propósito de este ejercicio fue poner a prueba y perfeccionar el Plan de Emergencia del AICM. En aquella ocasión, la práctica se realizó de manera sigilosa y en horario nocturno; de ese modo no se generaron afectaciones en los despegues, aterrizajes ni el traslado de los usuarios.

La Secretaría de Marina (Semar) lideró la operación junto a equipos especializados como el de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), binomios caninos, bomberos, servicios médicos y elementos de protección civil.

Estas prácticas se suman a los esfuerzos de las autoridades para prepararse ante el inicio del Mundial 2026, que atraerá a miles de turistas para los partidos que se jugarán en el país.