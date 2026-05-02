América vs. Pumas: Fecha, horario, cierres viales y cómo llegar al Estadio Banorte

El gobierno de la CDMX anunció rutas especiales de transporte público para que los aficionados que acudan al América vs. Pumas en el Estadio Banorte. [Fotografía. Cuartoscuro]

La eliminatoria más atractiva de la Liguilla del Clausura 2026 es, sin duda, la nueva edición del clásico joven entre América y Pumas, quienes este domingo 3 de mayo disputarán la ida de los cuartos de final. Ante esta situación, el Gobierno de la CDMX implementará un operativo de seguridad y movilidad alrededor del Estadio Banorte.

Las Secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (SEMOVI) desplegarán personal y recursos en las inmediaciones del recinto con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar la movilidad en la zona, así como el acceso al Coloso de Santa Úrsula.

El dispositivo de seguridad para el América vs Pumas contempla la participación de más de 1,556 policías de la CDMX, quienes se ubicarán en calles aledañas para realizar labores de prevención, vigilancia y orientación.

A este despliegue se sumarán mil elementos de la Policía Auxiliar, ubicados en los accesos del estadio para apoyar en la revisión y el ingreso de los aficionados. Además, para el operativo se distribuirán:

49 vehículos oficiales

9 motopatrullas

1 ambulancia del ERUM

4 grúas

1 autobús

2 drones

1 helicóptero Cóndores

El partido entre América y Pumas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX se llevará a cabo mañana 3 de mayo a las 17:00 horas.

¿Qué calles tendrán cierres viales en la zona del estadio?

Si eres de los aficionados que acudirán a presenciar el arranque de los cuartos de final del Clausura 2026 en el Estadio Banorte y debes trasladarte por la zona, es importante tomar en cuenta los cierres de vialidades que habrá alrededor del inmueble.

Con el fin de controlar el flujo vehicular y facilitar el acceso de los asistentes, las autoridades de la CDMX cerrarán las siguientes vialidades:

Calzada de Acoxpa y Las Torres

Calzada de Tlalpan y Calzada del Hueso

Avenida Santa Úrsula y calle Santo Tomás

Avenida del Imán y Gran Sur

Periférico y avenida del Imán

San Alejandro y Cerrada de Imán

Periférico y Cozcomate

Se recomienda a los automovilistas utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos:

Viaducto Tlalpan

Boulevard Gran Sur

Avenida Santa Úrsula

Avenida Santo Tomás

Tramos del Anillo Periférico

El dispositivo incluye un perímetro de control denominado “Última Milla”, en el que se restringirá el acceso vehicular. En esta zona solo podrán ingresar peatones con boleto o residentes que acrediten su domicilio, mientras que el acceso en vehículo estará limitado a palcohabientes y habitantes de la zona.

¿Qué rutas de transporte especial habrá para llegar al estadio?

La SEMOVI habilitará rutas especiales de RTP y Trolebús para facilitar el traslado de los aficionados de América y Pumas que acudan al Estadio Banorte, el cual será la sede de la inauguración del Mundial 2026.

Todas las rutas operarán con salidas cada 15 minutos, servicio disponible desde las 13:00 horas y un costo por viaje de $22.50. Estos serán los puntos desde donde saldrán las rutas especiales rumbo al Estadio Banorte:

RTP (con conexión a CETRAM Huipulco)

Six Flags

Centro Comercial Santa Fe

Parque Ecológico Xochimilco

San Jerónimo

Parque México

Trolebús / STE

Auditorio Nacional

Plaza Carso

Reforma (Ángel de la Independencia)

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

¿Dónde estarán los estacionamientos y puntos de ascenso?

El operativo contempla estacionamientos remotos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir la carga vehicular en las inmediaciones del Estadio Banorte y facilitar el traslado de los asistentes mediante transporte público.

Estos espacios permitirán a los aficionados dejar su vehículo en zonas estratégicas y continuar su recorrido hacia el recinto a través de las rutas especiales habilitadas. De acuerdo con el gobierno de la CDMX, estos se ubicarán en:

Auditorio Nacional

Centro Comercial Santa Fe

Plaza Carso

Parque Ecológico Xochimilco

Six Flags

San Jerónimo

Al igual que en la reinauguración del Estadio Banorte para el partido entre México vs Portugal, se habilitarán bahías para taxis y servicios por aplicación en zonas cercanas al inmueble.

Estadio Banorte [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Qué objetos están prohibidos en el estadio?

Se recomienda a los asistentes al América vs Pumas salir con anticipación, utilizar transporte público y atender las indicaciones de las autoridades para evitar contratiempos durante el evento.

Además, se recomienda a los asistentes evitar ingresar con los siguientes objetos al recinto: