¿Cómo llegar al América vs. Cruz Azul en transporte? Rutas, horarios y precios para ir al Estadio Banorte

A causa del partido del América vs. Cruz Azul, también habrá horario extendido en ciertos medios de transporte. (Foto: Cuartoscuro)

La Jornada 14 del Clausura de la Liga MX vive uno de sus momentos más esperados: el Clásico Joven, y no solo porque el Club América y Cruz Azul ‘pelean’ por el liderato de la tabla general.

La expectativa de este encuentro creció debido a que se celebra en el recién inaugurado Estadio Banorte, lo que significa que las ‘Águilas’ del América volverán a su casa, luego de jugar en recintos como el Estadio Ciudad de los Deportes y el Estadio Cuauhtémoc.

Al igual que sucedió con el partido de México vs. Portugal, el Estadio Banorte no contará con estacionamiento para los aficionados en esta ocasión, por lo cual una de las mejores opciones es tomar transporte público.

Y hay buenas noticias para todos los seguidores del América y la ‘Máquina Celeste’, ya que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que se habilitarán rutas de transporte público especiales para llegar al encuentro.

¿Cuáles son las rutas para llegar al Estadio Banorte en transporte público?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó, mediante un comunicado, que se desplegará un operativo de transporte este 11 de abril con motivo del partido América vs. Cruz Azul.

Para este fin, se habilitarán 14 rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), las cuales saldrán desde diferentes puntos de la Ciudad de México. Todas las rutas son las siguientes:

América vs. Cruz Azul: ¿Cuánto cuesta el pasaje y cuáles son los horarios?

El Estadio Banorte indicó, a través de un comunicado, que el costo del pasaje es de 100 pesos por viaje sencillo, y señaló que todas las rutas, ya sea de RTP o del STE, tendrán el mismo costo.

Además, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México añadió que el cobro se hará a través de la tarjeta de Movilidad Integrada, por lo cual solo deberás hacer una recarga como la que se realiza para tomar el Metro.

Las 14 rutas comenzarán a salir desde los puntos de partida en punto de las 4:00 de la tarde y estarán activas hasta la 1:00 de la madrugada, de acuerdo con el comunicado del Estadio Banorte.

Metro y Metrobús con horario extendido: ¿Qué líneas cierran a la 1:00 de la madrugada?

¡Buenas noticias! Si quieres volver a tu hogar utilizando el transporte público, también es posible, debido a que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Metrobús y el Tren Ligero contarán con un servicio de horario extendido.

Algunas de las líneas cerrarán hasta la 1:00 de la madrugada, es decir, una hora más respecto a su horario habitual, “para garantizar el trayecto a quienes asistan a este evento”, explicó la Secretaría de Movilidad.

Las líneas que tendrán el horario extendido son las siguientes:

Metrobús : Línea 5 (Preparatoria 1 a Río de los Remedios); Línea 1 (El Caminero a Indios Verdes); Línea 2 (Tacubaya a Tepalcates); Línea 7 (Campo Marte a Indios Verdes).

: Línea 5 (Preparatoria 1 a Río de los Remedios); Línea 1 (El Caminero a Indios Verdes); Línea 2 (Tacubaya a Tepalcates); Línea 7 (Campo Marte a Indios Verdes). Metro : Línea 1 (Pantitlán a Observatorio); Línea 2 (Tasqueña a Cuatro Caminos) y Línea 9 (Tacubaya a Pantitlán).

: Línea 1 (Pantitlán a Observatorio); Línea 2 (Tasqueña a Cuatro Caminos) y Línea 9 (Tacubaya a Pantitlán). Tren Ligero: de Tasqueña a Xochimilco.

Recuerda que no hay estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, ya que los espacios que se vendieron a través de la plataforma boletera Fanki ya se agotaron, por lo cual la mejor alternativa para llegar es mediante el transporte público o utilizar el servicio Park & Ride.