Clásico Joven se queda sin estacionamiento: Estadio Banorte lo inhabilita para el América vs. Cruz Azul

Se anunció que no hay estacionamiento para el partido América vs. Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro/Wikimediacomoons/IAGemini/LigaMX)

El partido de América vs. Cruz Azul no solo generó conversación en lo futbolístico, al ser uno de los encuentros más esperados del Clausura 2026 de la Liga MX, sino también por el precio de los boletos y ahora porque no se habilitará el estacionamiento del Estadio Banorte.

Esta es la segunda ocasión en que ocurre, ya que en el amistoso de Portugal vs. México, que terminó sin goles, también se aplicó esta medida.

La cuenta oficial del inmueble informó que ya no hay servicio disponible y la única forma de acceder a los cajones era comprarlos previamente en la plataforma donde se venden las entradas.

Sin embargo, estos espacios fueron limitados y tenían un costo de 1,139 pesos, pero actualmente ya no es posible adquirirlos, porque están agotados.

“No existen lugares de estacionamiento disponible para el partido América vs. Cruz Azul en la Jornada 14 adicionales a los que fueron previamente asignados en la plataforma digital de Fanki (...) Pedimos considerar el uso de transporte público u otras alternativas de movilidad”.

En el comunicado también se mencionó un servicio Park & Ride dentro del Estadio Banorte, aunque no se dieron más detalles, ya que están a la espera de la validación de las autoridades.

El Estadio Banorte inhabilitó el estacionamiento para el América vs. Cruz Azul. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Cuáles son los cierres viales para el partido América vs. Cruz Azul?

El Estadio Banorte informó que para el encuentro del América y Cruz Azul del Clausura 2026 se programaron cierres viales en las inmediaciones del inmueble.

Las calles y avenidas bloqueadas son las siguientes:

Lateral Periférico y Coscomate

Entrada al Circuito Azteca

Av. Imán y Circuito Azteca

Esquina Circuito y Puerta 8

Coscomate y Luis Murillo

Calle Santa Úrsula

G500

Puente de Piedra

En el comunicado se explicó que estos cierres se deben a “las acciones del esquema operativo y de movilidad que la CDMX y el Estadio Banorte se están realizando en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

¿Dónde y a qué hora ver el partido América vs. Cruz Azul?

El América regresa al Estadio Banorte con el juego vs. Cruz Azul, donde disputan los 3 puntos en la Jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX el sábado 11 de abril.

La hora de inicio del partido está programada para las 9:05 p.m. del tiempo del centro de México. Los sitios de transmisión del juego en vivo son los siguientes:

Canal 5 (TV abierta)

TUDN (TV de paga)

VIX Premium (requiere de una suscripción con costo)

¿Cuáles son los costos de los boletos para el América vs. Cruz Azul?

El tema del costo de los boletos del América vs. Cruz Azul generó tema de conversación debido al precio considerado “elevado”.

La zona y el valor de cada una de las entradas son las siguientes: