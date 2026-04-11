Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea desde México HOY?

Tyson Fury regresa al ring para enfrentar a Arslanbek Makhmudov en una pelea clave del peso pesado. (Foto: Netflix)

La actividad del peso pesado tiene una cita imperdible este sábado 11 de abril con el regreso de Tyson Fury, quien se medirá ante Arslanbek Makhmudov en una pelea que ha generado expectativa mundial. El combate se celebra hoy y marca un momento clave dentro de la división, no solo por los nombres involucrados, sino por lo que está en juego para el futuro inmediato de ambos.

El británico reaparece tras anunciar su quinto retiro luego de sus derrotas ante Oleksandr Usyk, lo que añade un ingrediente especial a la velada. Fury busca demostrar que todavía tiene nivel para competir con la élite, mientras que Makhmudov llega como un contendiente peligroso, con poder de nocaut.

Además del combate estelar, la función contará con una cartelera completa que acompaña este regreso, con varios duelos relevantes en distintas divisiones. Se trata de un evento importante para el boxeo internacional, encabezada por una pelea que podría redefinir el rumbo de la categoría reina en este 2026.

La pelea de Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov se realiza este sábado por la tarde. (Foto: Netflix) (Richard Pelham/Getty Images for Netflix)

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov: ¿A qué hora es la pelea HOY?

La pelea entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se llevará a cabo este sábado 11 de abril desde el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, Inglaterra. Aunque se trata del combate principal de la noche, la función incluye varias peleas previas que arrancan desde temprano para el público en México.

Fecha: Sábado 11 de abril de 2026

Sábado 11 de abril de 2026 Hora de inicio: 12:00 pm (tiempo del centro de México)

12:00 pm (tiempo del centro de México) Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Si bien la transmisión inicia al mediodía, se espera que el combate estelar no suba al ring inmediatamente. Debido al desarrollo de las peleas previas, la pelea de Fury podría comenzar más tarde, por lo que conviene estar al avance de la función.

Tyson Fury está de regreso, luego de anunció su retiro en enero. (Foto: Netflix) (Richard Pelham/Getty Images for Netflix)

¿Dónde ver la pelea de Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov EN VIVO?

La pelea entre Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov se podrá ver en vivo en México a través de Netflix, que tendrá la transmisión exclusiva del evento.

Una de las principales ventajas es que no se requiere un pago adicional para disfrutar la función, ya que está incluida dentro de la suscripción habitual de la plataforma. Esto forma parte de la estrategia del servicio de streaming por apostar por eventos deportivos en vivo, ampliando su catálogo más allá de series y películas.

No es la primera incursión de Netflix en el boxeo, pero sí una de las más relevantes por el tamaño del evento y el alcance global que tiene una figura como Fury. La transmisión estará disponible desde el inicio de la cartelera, permitiendo seguir toda la función sin interrupciones.

Cartelera completa: ¿Cuáles son todas las peleas previas a la de Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov?

La función en Londres no solo destaca por su combate estelar, sino por una cartelera nutrida que incluye enfrentamientos en distintas categorías, con nombres que buscan posicionarse dentro del boxeo internacional.

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov – Peso pesado

Conor Benn vs. Regis Prograis – Peso welter

Jeamie Tshikeva vs. Richard Riakporhe – Peso pesado

Pawel August vs. Simon Zachenhuber – Peso supermediano

Justis Huni vs. Frazer Clarke – Peso pesado

Breyon Gorham vs. Eduardo Costa Do Nascimento – Peso superligero

Mike Tallon vs. Cristopher Ríos- peso mosca

Félix Cash vs. Liam O’Hare- peso medio

Elliot Whale vs. Tom Hill – Peso welter

Sultan Almohammed vs. Hector Ávila Lozano – Peso superpluma

Francis Gorman vs. Ryan Labourn – Peso pesado

Además de la pelea de Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, habrá una cartelera con otros enfrentamientos. (Foto: Netflix) (Richard Pelham/Getty Images for Netflix)

¿Cuál es el récord de Tyson Fury y Arslanbek Makhmudov?

El regreso de Tyson Fury tiene un contexto particular: vuelve tras su quinto retiro, luego de perder en dos ocasiones ante Oleksandr Usyk. Con marca de 34 victorias, 2 derrotas y 1 empate (24 nocauts), el británico busca recuperar credibilidad y colocarse nuevamente en la órbita titular del peso pesado.

Del otro lado está Arslanbek Makhmudov, quien llega con récord de 21 triunfos y 2 derrotas, con 19 nocauts. Su perfil es el de un noqueador peligroso, con potencia suficiente para cambiar el rumbo de la pelea en cualquier momento.

En este escenario, la pelea no solo representa un regreso, sino un punto de inflexión: Fury intenta demostrar que aún pertenece a la élite, mientras que Makhmudov quiere aprovechar la oportunidad más grande de su carrera para dar el salto definitivo.