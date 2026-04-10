¿Dónde y a qué hora ver ‘Gallo’ Estrada vs. Tenshin Nasukawa? ‘Quiero ser campeón en 3 categorías’

Juan Francisco 'Gallo' Estrada pelea este 11 de abril contra el japonés Tenshin Nasukawa.

Mientras Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce entrenan para su pelea de exhibición, otro mexicano, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, quien ayudó a Julio César Chávez Jr., se pone los guantes con el objetivo de ser el retador al título mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

La pelea del ‘Gallo’ Estrada contra Tenshin Nasukawa escribirá un nuevo capítulo en la rivalidad México contra Japón y se celebra la madrugada de este sábado 11 de abril, tiempo de México, en el Ryogoku Kokugikan, el más icónico estadio de sumo en Tokio.

“Quiero ser campeón mundial en tres diferentes categorías y esta es la primera prueba”, aseguró Juan Francisco ‘Galllo’ Estrada desde Japón días antes de la pelea de este sábado 11 de abril.

Previo a su búsqueda del título en una tercera división, ‘Gallo’ Estrada ha sido campeón del WBC en los pesos minimosca y supermosca.

¿Cuál es el récord del ‘Gallo’ Estrada y su rival Tenshin Nasukawa?

A sus 35 años, Juan Francisco Estrada sabe que está en la parte final de su carrera. El récord del ‘Gallo’ es de 45 victorias, 4 derrotas y 28 KOs.

En la esquina rival, Tenshin Nasukawa tiene un registro de 7 victorias, 1 derrota y 2 nocauts en su corta trayectoria profesional.

“Hicimos una gran preparación en la Ciudad de México. Estuvimos en la altura para tener mejor condición física, me siento al cien por ciento. Si Tenshin me gana es porque va a ser mejor boxeador que yo; sin embargo, yo quiero el título mundial en esta categoría que es peso gallo. Es una gran oportunidad que se me viene”, aseguró ‘Gallo’ Estrada.

'Gallo' Estrada y Tenshin Nasukawa son los principales aspirantes al título mundial del WBC en el peso gallo. (Consejo Mundial de Boxeo (WBC))

Ambos boxeadores saben que el ganador consolidará su posición como aspirante obligatorio al cinturón del WBC de peso gallo.

¿Quién es Tenshin Nasukawa, el ‘ninja japones’?

Aunque tiene una trayectoria corta como boxeador, Tenshin Nasukawa conoce bien los cuadriláteros, puesto que fue peleador de kickboxing.

La pelea de Nasukawa contra Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada será la segunda más exigente del japones, quien fue derrotado por Takuma Inoue.

Sin embargo, Tenshin Nasukawa es más recordado por su pelea contra Floyd Mayweather, quien peleará contra Mike Tyson. Esa pelea ocurrió en 2018 y el japonés fue vencido por KO técnico, luego de que visitó la lona en tres ocasiones en 2 minutos.

Para la pelea contra ‘Gallo’ Estrada, Nasukawa se enfocó en la movilidad y la velocidad con la idea de que ambas características le permitirán descifrar el estilo técnico y agresivo del boxeador mexicano.

’Gallo’ Estrada vs. Tenshin Nasukawa: Pelea hoy y hora

La pelea se lleva a cabo este sábado 11 de abril en el Kokugikan en Tokio, Japón.

De acuerdo con las guías de programación, la pelea de ‘Gallo’ Estrada contra Tenshin Nasukawa se transmitirá por ESPN y Disney Plus para México y Latinoamérica.

La cartelera completa de 'Gallo' Estrada vs. Tenshin Nasukawa incluye otros 4 combates. (Consejo Mundial de Boxeo (WBC))

El WBC difundió los horarios estimados de ‘Gallo’ Estrada vs. Tenshin Nasukawa:

Estados Unidos: 4:30 am horario ET.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 3:30 am.

Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Venezuela: 4:30 am.

Argentina, Uruguay y Chile: 5:30 am.

España: 10:30 am.

Japón: 5:30 pm.

Estrada vs Nasukawa: Horario en México

En el caso de México, Guatemala y Honduras se prevé que la pelea inicie alrededor de las 2:30 am, tiempo del centro.

TV Azteca también transmitirá la pelea como parte de su función Box Azteca; sin embargo, el pleito se transmitirá diferido la noche del sábado.

Canales de transmisión: ESPN; Disney+ y Tv Azteca (diferida)

Horario: ESPN y Disney+ a las 2:30 am, tiempo de México. Tv Azteca a las 22:00 horas.

Cartelera completa Estrada vs Nasukawa

La función bajo el sello del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), encabezado por Mauricio Sulaimán, tiene otras 4 peleas.

La cartelera completa de ‘Gallo’ Estrada contra Tenshin Nasukawa se conforma por