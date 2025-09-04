Una pelea que nadie imaginó: Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman pleito

Sorprende el anuncio de la pelea Tyson vs. Mayweather: Dos gigantes están de vuelta para un pleito de exhibición (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, EFE, AP).

¿Será su último baile por algunos millones de dólares? Los expugilistas Mike Tyson y el invicto Floyd Mayweather Jr. se enfrentarán el próximo año, en un combate de boxeo entre miembros del Salón de la Fama.

Tyson, quien cumplirá 60 años en 2026, regresará al ring después de su derrota ante el youtuber Jake Paul el año pasado en un combate que estuvo pactado a ocho asaltos. Se enfrentará al nadie menos que el mítico Mayweather, de 48 años, quien avizoró que “la exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”.

¿Cuándo pelean Mike Tyson vs. Floyd Mayweather?

Hasta el momento, no se reveló fecha exacta ni lugar, únicamente que será a principios de 2026 según el anuncio realizado este jueves por CSI Sports, la compañía de producción de boxeo en vivo que lanzará una asociación de transmisión y streaming de medios con este evento.

“Cuando CSI se acercó a mí para subirme al ring con Floyd Mayweather, pensé: ‘De ninguna manera esto sucederá’. Pero, Floyd dijo que sí”, dijo Tyson en el comunicado mediante el que se anunció la pelea.

“Esta pelea es algo que ni el mundo ni yo jamás pensamos que sucedería o podría suceder. Sin embargo, el boxeo ha entrado en una nueva era de lo impredecible, y esta pelea es tan impredecible como se puede. Todavía no puedo creer que Floyd realmente quiera hacer esto. Va a ser perjudicial para su salud, pero él quiere hacerlo, así que está firmado y va a suceder”, añadió Tyson.

Tyson fue campeón de los pesados y, aunque Mayweather ganó títulos en cinco categorías diferentes, ninguna fue por encima del límite de 154 libras de superwélter. Su última pelea oficial de su carrera de 50 victorias fue contra la estrella de las artes marciales mixtas Conor McGregor en 2017, quien no volvió al ring del boxeo tras esta exhibición.

¿Cuánto dinero ganó Floyd Mayweather? El boxeador más lucrativo de la historia

La última pelea de Floyd ante McGregor (815.9 millones de dólares USD según DAZN), junto con sus victorias sobre el filipino Manny Pacquiao (835 mdd USD) y el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez (264.4 mdd USD), fueron los tres combates más lucrativos en la historia del boxeo.

De acuerdo con el portal especializado en deportes y negocios Sportico, Mayweather es el décimo atleta mejor pagado de toda la historia, con ingresos calculados en 1.52 mil millones de dólares USD (ajustados por al inflación) durante su periodo de actividad entre 1996 y 2017. El más cercano es el tenista y empresario suizo Roger Federer, el cual recaudó aproximadamente 1.59 mil millones de dólares desde 1998 y hasta su retiro el pasado 2022.

“He estado haciendo esto durante 30 años y no ha habido un solo peleador que pueda empañar mi legado. Ya saben que si voy a hacer algo, va a ser grande y va a ser legendario. Soy el mejor en el negocio del boxeo. Esta exhibición dará a los fanáticos lo que quieren”, externó Mayweather sobre su muy inesperado regreso al boxeo.