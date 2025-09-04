Horarios F1 GP de Italia: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO prácticas, qualy y carrera?

Las miras están puestas sobre Hamilton, Leclerc y Antonelli en este GP de Italia 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

El Gran Premio de Italia 2025 se disputa este fin de semana en el icónico circuito de Monza, donde Oscar Piastri (McLaren) llega como líder del campeonato, mientras que la escudería Ferrari, en su casa, busca redimirse tras una complicada primera mitad de temporada 2025.

De este modo, el Autódromo Nazionale di Monza, conocido como el ‘Templo de la Velocidad’ recibirá el Campeonato Mundial de Pilotos una vez más con Norris por debajo de su compañero, Verstappen tratando de resurgir y un Kimi Antonelli que ‘juega como local’ aunque para Mercedes.

A continuación, te contamos todos los detalles relacionados con horarios, canales de transmisión y todo lo que debes saber.

¿Cuándo se corre el GP de Italia 2025? Calendario completo con horarios

El Gran Premio de Italia se llevará a cabo del 5 al 7 de septiembre de 2025. Este evento marca la decimosexta fecha del calendario de la Fórmula 1, y es una de las más emblemáticas del campeonato debido a su historia y la pasión de los aficionados, conocidos como tifosi, que siempre están presentes para apoyar a Ferrari en su pista local.

Horarios del Gran Premio de Italia

Estos son los horarios oficiales para México (hora local del centro):

Viernes 5 de septiembre:

Práctica 1: 05:30 AM



Práctica 2: 09:00 AM

Sábado 6 de septiembre:

Práctica 3: 04:30 AM



Qualy GP de Italia: 08:00 AM

Domingo 7 de septiembre:

Carrera GP de Italia: 07:00 AM

¿Dónde ver el GP de Italia 2025 EN VIVO?

El Gran Premio de Italia estará disponible para su transmisión en vivo mediante México por las plaatformas de Fox SPorts, Fox Sports Premium y también mediante el servicio de suscripción F1 TV Pro.

México :

: Fox Sports México



F1 TV Pro

España :

: DAZN F1



F1 TV Pro

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Paraguay :

: Disney+



F1 TV Pro

Chile, Argentina y Uruguay :

: Disney+ Premium



F1 TV Pro

Contexto: ¿Qué esperar del Gran Premio de Italia 2025?

Este año, el evento toma un giro especial con Oscar Piastri liderando el campeonato con 309 puntos, con Lando Norris de compañero en McLaren y Max Verstappen (Red Bull) intentando acortar distancias.

Ferrari ha tenido un inicio de temporada complicado, pero en Monza los tifosi siempre dan un impulso extra. Charles Leclerc y Lewis Hamilton se encuentran bajo presión para conseguir un buen resultado en casa, en especial el británico que no logró terminar la carrera debido a un choque y ahora enfrenta una penalización de cinco lugares en la parrilla.

Max Verstappen, quien se encuentra en tercer lugar con 205 puntos, sigue luchando por mantenerse en la pelea, pero la distancia con Piastri sigue siendo significativa. Con un total de nueve carreras restantes, la batalla por el título sigue abierta, y McLaren se perfila como el gran favorito para llevarse el campeonato de constructores por segunda temporada consecutiva.

¿Cómo es el Autódromo Nazionale di Monza, donde se corre el GP de Italia?

El GP de Italia es una de las citas más históricas en la Fórmula 1. Desde su introducción a la Fórmula 1 en 1950, este evento se ha disputado sin interrupciones, salvo en 1980 cuando se celebró en Imola, Monza.

Con sus 5,793 kilómetros de longitud, el Autódromo Nazionale di Monza es conocido por ser uno de los circuitos más rápidos del mundo, exigiendo configuraciones de mínima carga aerodinámica para lograr velocidades impresionantes y más emoción para el público.

Autódromo Nacional de Monza

¿Quién ganó el GP de Italia el año pasado?

El año pasado, el piloto Lando Norris largó desde la pole pero quedó en tercer lugar. El ganador del GP de Italia 2024 fue Charles Leclerc con Oscar Piatri por detrás del piloto de Ferrari.

Carlos Sainz, entonces corriendo para Ferrari, quedó en cuarto sitio; Hamilton en quinto y Max Verstappen en sexto. En tanto, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez llegó octavo aún por detrás de George Russell para Mercedes.