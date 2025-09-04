Los campeones de la NFL regresan al emparrillado: ¿Dónde ver Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles?

¡Arrancan las actividades en la NFL! Eagles y Cowboys chocan en la Semana 1 de la temporada 2025 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys).

La temporada 2025-26 arranca con un enfrentamiento entre los actuales campeones Philadelphia Eagles ante Dallas Cowboys por la Semana 1 de la NFL.

Con las ‘Águilas’ en busca de la defensa su título de y los Cowboys en busca de redención, este partido promete ser un auténtico choque de alto voltaje.

Conoce, a continuación, todo lo necesario para que no te pierdas ni un solo minuto de acción: cómo llegan ambos equipos al primer partido de la temporada y los datos de transmisión en México.

¿Cuándo y dónde se juega el Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles en la Semana 1 de la NFL?

El partido entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys se celebra el jueves 4 de septiembre de 2025 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, Pennsylvania.

El kickoff está programado para las 18:20 horas (tiempo del centro de México). Este enfrentamiento es el primer juego de la temporada 2025 de la NFL, que inicia fuerte como uno de los más esperados por los aficionados.

¿Dónde ver Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles EN VIVO hoy?

Los fanáticos en México pueden ver el partido EN VIVO a través de TV abierta, de paga y también mediante streaming y el servicio NFL Game Pass, que incluye todos los partidos de la temporada.

TV abierta : Canal Nu9ve (Televisa)

: Canal Nu9ve (Televisa) TV de paga : ESPN

: ESPN Streaming: Disney+ Premium, NFL Game Pass

¿Cómo llegan Dallas Cowboys vs. Philadelphia Eagles a la Semana 1 de la NFL 2025?

Los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, inician la defensa de su título con el objetivo claro de reafirmarse como el equipo dominante de la liga. El quarterback Jalen Hurts, MVP del Super Bowl LIX, lidera una ofensiva potente que promete ser una de las más fuertes de la liga.

Por su parte, los Dallas Cowboys tienen un panorama complicado tras la salida de Micah Parsons, su estrella defensiva. Sin embargo, con Brian Schottenheimer como nuevo entrenador en jefe, el equipo busca romper con 30 años sin llegar al Super Bowl. Dak Prescott, su mariscal de campo, tiene la misión de guiar a los Cowboys hacia un desempeño de alto nivel.

Calendario Semana 1 de la NFL: ¿Cómo se juega el inicio de la temporada 2025?

Así es como se juegan los partidos de la semana 1 de la temporada de la NFL (horarios para el centro de la Ciudad de México):

Jueves 4 de septiembre:

Eagles vs Cowboys - 6:20 PM (Nu9, ESPN, Disney+, NFL Game Pass)

Chargers vs Chiefs - 6:00 PM (YouTube, NFL Game Pass)

Falcons vs Buccaneers - 11:00 AM (NFL Game Pass)

Browns vs Bengals - 11:00 AM (Fox Sports 2, NFL Game Pass)

Colts vs Dolphins - 11:00 AM (VIX, NFL Game Pass)

Patriots vs Raiders - 11:00 AM (Fox Sports, NFL Game Pass)

Saints vs Cardinals - 11:00 AM (Fox Sports, NFL Game Pass)

Jets vs Steelers - 11:00 AM (Fox Sports, NFL Game Pass)

Commanders vs Giants - 11:00 AM (Fox Sports, NFL Game Pass)

Jaguars vs Panthers - 11:00 AM (Fox Sports, NFL Game Pass)

Broncos vs Titans - 2:05 PM (Fox Sports 2, NFL Game Pass)

Seahawks vs 49ers - 2:05 PM (Fox Sports 2, NFL Game Pass)

Packers vs Lions - 2:25 PM (Fox Sports, NFL Game Pass)

Rams vs Texans - 2:25 PM (ESPN, Disney+, NFL Game Pass)

Bills vs Ravens - 6:20 PM (ESPN, Disney+, NFL Game Pass)

Vikings vs Bears - 6:15 PM (ESPN, Disney+, NFL Game Pass)

Con información de EFE