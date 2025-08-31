¡El novato Hadjar sorprende! Piastri gana el GP de Países Bajos; Norris y Ferrari viven pesadilla

El regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego no decepcionó en el Gran Premio de Países Bajos 2025, disputado en el trazado de Zandvoort. La fecha 15 del campeonato ofreció drama desde la primera vuelta y consolidó a Oscar Piastri como el hombre a vencer en la lucha por el título.

Desde la largada, el australiano defendió la pole position frente a su compañero Lando Norris, quien abandonó por problemas de la unidad de potencia a solo siete vueltas, cuando iba segundo.

El neerlandés Max Verstappen, quien casi pierde el control de su Red Bull en la largada, amarró con su desgracia la segunda posición y el novato de RB Isack Hadjar sorprendió con su P3 en el podio, el primero en su carrera en la F1, tras una excelente clasificación en el GP de Países Bajos (largó cuarto).

En tanto, Ferrari vivió una pesadilla con el abandono de sus dos autos por los accidentes de Lewis Hamilton y posteriormente de Charles Leclerc.

Max Verstappen felicita a Isack Hadjar (Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL). (SEM VAN DER WAL/EFE)

Accidentes, polémicas y sanciones: ¿Qué pasó en la carrera en Zandvoort?

Tras un ‘trenecito’ en la primera parte de la carrera, los incidentes pusieron tensión en Zandvoort, un circuito de difícil adelantamiento. Hamilton se fue contra el muro en la vuelta 23, lo que generó una entrada masiva a pits. Más tarde, un incidente entre Leclerc y Antonelli provocó un fuerte choque, obligando a un nuevo coche de seguridad.

La FIA repartió sanciones polémicas: Carlos Sainz recibió diez segundos de castigo tras un toque con Liam Lawson, lo que desató la furia del español: “¡¿Quién se lleva la penalización?! ¿Yo? ¿Estás bromeando? Es lo más ridículo que he oído en mi vida".

Oscar Piastri se afianzó en la carrera por el título con su victoria en el GP de Países Bajos. (EFE/EPA/SEM VAN DER WAL). (SEM VAN DER WAL/EFE)

Posteriormente, Antonelli también fue sancionado tras su choque con Leclerc con 10 segundos y otros 5 por exceder velocidad en el pitlane.

Con el reinicio en la vuelta 58, el ambiente se electrizó: Verstappen buscó el ataque frente a los McLaren con el “Ejército Naranja” alentando y el neerlandés aseguró la P2 con el abandono de Norris.

Resultados de la F1 HOY: ¿Cómo quedó el GP de Países Bajos 2025?

¿Cómo va el campeonato de F1 2025?

El campeonato 2025 se perfila con Oscar Piastri como claro líder: acumulan 309 puntos y saca 34 de ventaja sobre su compañero Lando Norris, lo que coloca a McLaren como la escudería dominante de la temporada.

Detrás, Max Verstappen intenta mantener vivas sus opciones con 205 unidades, pero la distancia frente a los autos naranjas ya es considerable.

La pelea por el título parece cada vez más inclinada hacia Piastri, quien combina consistencia y victorias clave.

Oscar Piastri (McLaren) – 309 pts. Lando Norris (McLaren) – 275 pts. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 205 pts. George Russell (Mercedes) – 184 pts. Charles Leclerc (Ferrari) – 151 pts. Lewis Hamilton (Ferrari) – 109 pts. Kimi Antonelli (Mercedes) – 64 pts. Alexander Albon (Williams) – 64 pts. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 pts. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 pts. Lance Stroll (Aston Martin) – 32 pts. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 pts. Esteban Ocon (Haas) – 28 pts. Pierre Gasly (Alpine) – 20 pts. Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 pts. Oliver Bearman (Haas) – 16 pts. Carlos Sainz (Williams) – 16 pts. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 14 pts. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 12 pts. Franco Colapinto (Alpine) – 0 pts.

Campeonato de constructores de F1

La temporada muestra un dominio absoluto de McLaren, que lidera con 584 puntos y prácticamente ha duplicado a su perseguidor más cercano, Ferrari, que suma 260.

Mercedes se mantiene en la pelea por el subcampeonato con 248, mientras que Red Bull Racing ha caído al cuarto lugar con 214 unidades, lejos de los estándares de campañas pasadas.

Detrás, Williams, Aston Martin y Racing Bulls buscan consolidarse en la zona media, aunque la diferencia frente a los líderes refleja el amplio control de McLaren en el campeonato de constructores.

McLaren – 584 pts. Ferrari – 260 pts. Mercedes – 248 pts. Red Bull Racing – 214 pts. Williams – 80 pts. Aston Martin – 62 pts. Racing Bulls – 60 pts. Kick Sauber – 51 pts. Haas – 44 pts. Alpine – 20 pts.

Horarios del GP de Italia 2025: Próxima parada de la F1 en Monza

La Fórmula 1 continuará con el Gran Premio de Italia 2025, una cita histórica que se disputará en el icónico circuito de Monza. Estos son los horarios para México (tiempo del centro):