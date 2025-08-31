F1 EN VIVO HOY Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿Dónde ver la carrera de Zandvoort en México?

Max Verstappen corre en casa: el Gran Premio de Países Bajos marca el regreso de la F1 tras el parón de verano. (Foto: EFE/EPA/SEM VAN DER WAL y Shutterstock).

La “silly season” no decepcionó y tras el esperado fichaje del mexicano Sergio Pérez con Cadillac F1 Team, la categoría reina del automovilismo regresó este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos 2025, fecha 15 del mundial.

Max Verstappen, quien celebró el regreso de ‘Checo’, corre en casa en el circuito de Zandvoort, una pista clásica ubicada junto al Mar del Norte con el ‘Ejército Naranja’ apoyándolo desde las gradas. El neerlandés ganó tres de las últimas cuatro ediciones de este GP.

Oscar Piastri llega como líder del campeonato (284 puntos), seguido de cerca por su compañero de McLaren, Lando Norris (275) mientras que el ídolo local Max Verstappen busca brillar ante su afición, aunque la posibilidad de firmar su quinto título parecen lejanas (apenas tiene 187 puntos).

Con diez carreras aún por disputarse, la batalla por el título parece estar reservada a McLaren. Las condiciones meteorológicas y la exigencia del trazado podrían alterar los pronósticos.

'Checo' Pérez considera a Cadillac su último proyecto en la F1. Su fichaje estelarizó la 'silly season'. (Foto: Cuartoscuro.com / Graciela López Herrera).

Horarios del Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿A qué hora es la carrera de F1 HOY?

El GP de Países Bajos se disputa este domingo 31 de agosto de 2025 a las 07:00 horas (tiempo central de México).

La carrera está pactada a 72 vueltas, con un recorrido total de 306.6 kilómetros en Zandvoort.

El trazado de 4,259 metros y 14 curvas es considerado de la “vieja escuela”: angosto, técnico y con pocas zonas de adelantamiento. La arena del Mar del Norte suele depositarse en la pista, reduciendo la adherencia. Por ello, Pirelli ha seleccionado compuestos de gama media: C2 (duros), C3 (medios) y C4 (blandos).

Max Verstappen busca ganar en casa en Países Bajos. (Foto: EFE).

¿Dónde ver el Gran Premio de Países Bajos 2025 EN VIVO desde México?

Estas son las opciones confirmadas de transmisión para no perderte nada del GP de Países Bajos:

Fox Sports Premium : Disponible en TV de paga y en su aplicación móvil.

: Disponible en TV de paga y en su aplicación móvil. F1TV Pro : plataforma oficial de la F1, con cobertura completa, cámaras exclusivas y acceso a estadísticas en tiempo real (requiere suscripción).

: plataforma oficial de la F1, con cobertura completa, cámaras exclusivas y acceso a estadísticas en tiempo real (requiere suscripción). Cobertura digital: Sigue el minuto a minuto de El Financiero Deportes.

Parrilla de salida del GP de Países Bajos 2025: ¿Qué pasó en la clasificación de Zandvoort?

La clasificación del Gran Premio de Países Bajos dejó incidentes y sorpresas. Lance Stroll (Aston Martin) quedó fuera desde la Q1 tras chocar su monoplaza, un accidente que derivó en una bandera amarilla. En la Q2, Carlos Sainz (Williams) logró superar a Pierre Gasly (Alpine) en la batalla por evitar la eliminación y avanzar a la última ronda.

En la definición por la pole, el duelo fue entre Lando Norris y Oscar Piastri, siendo este último quien aseguró la primera posición. La sorpresa mayor fue Isaac Hadjar (Racing Bulls), que consiguió un destacado cuarto lugar en la parrilla de salida.

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Isaac Hadjar (Racing Bulls)

George Russell (Mercedes)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Carlos Sainz (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Yuki Tsunoda (Red Bull)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Pierre Gasly (Alpine)

Alex Albon (Williams)

Franco Colapinto (Alpine)

Nico Hülkenberg (Kick Sauber)

Esteban Ocon (Haas)

Oliver Bearman (Haas)

Lance Stroll (Aston Martin)

Lo que sigue en el calendario de F1 2025

El GP de Países Bajos abre un calendario intenso tras el parón:

GP de Italia (Monza) – 7 de septiembre

– 7 de septiembre GP de Azerbaiyán (Bakú) – 21 de septiembre

– 21 de septiembre GP de Singapur – 5 de octubre

– 5 de octubre GP de Estados Unidos (Austin, sprint) – 19 de octubre

– 19 de octubre GP de México – 26 de octubre

La definición del campeonato promete mantener en vilo a los aficionados hasta el cierre en Abu Dabi (7 de diciembre).

Con información de EFE.