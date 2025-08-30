F1 Clasificación del Gran Premio de Países Bajos 2025 EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver la qualy HOY?

El Gran Premio de Países Bajos 2025 tiene lugar del 29 de agosto al domingo 31 de agosto. (Foto: Shutterstock)

Luego del parón de verano, la temporada 2025 de la Fórmula 1 continúa con el Gran Premio de Países Bajos 2025, una de las carreras más esperadas del calendario, la cual se realiza en el Circuito de Zandvoort.

Los pilotos vuelven a la pista luego de grandes sorpresas durante las vacaciones: Cadillac, la nueva escudería para la temporada 2026, confirmó el regreso del mexicano Sergio Pérez a la Fórmula 1 como parte de su equipo.

Y ‘Checo’ Pérez no correrá junto a cualquier piloto, lo hará en compañía del finlandés Valtteri Bottas; se espera que ambos al ser veteranos aporten todos sus conocimientos para hacer crecer a su nuevo equipo.

Max Verstappen se mostró muy feliz del regreso de 'Checo' Pérez a la F1. (Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com y MexSport vía Firo Sportphoto).

Mientras nos preparamos para ver el debut de ‘Checo’ Pérez en Cadillac, la competencia continúa más fuerte que nunca entre Lando Norris y Oscar Piastri, los pilotos de McLaren.

GP de Países Bajos 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la clasificación de la F1 HOY?

El Gran Premio de Países Bajos se disputa del 29 al 31 de agosto, se trata de la decimoquinta cita de la temporada y dado que no hay carrera sprint se seguirá el cronograma tradicional de la F1.

La clasificación se realiza el sábado 30 de agosto de 2025 y sí, habrá que desvelarse un poco para seguir la transmisión en vivo, ya que la qualy comenzará a las 7:00 de la mañana.

Fecha : sábado 30 de agosto de 2025

: sábado 30 de agosto de 2025 Hora : 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

: 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México) En dónde será: Circuito de Zandvoort.

Por ahora, las prácticas libres dejaron muchas sorpresas: Max Verstappen (Red Bull) acabó en la grava tras la FP1; además en la segunda sesión el español Fernando Alonso (Aston Martin) terminó en el puesto 2.

¿Dónde ver la clasificación del GP de Países Bajos 2025 EN VIVO?

La qualy y la carrera podrán seguirse en México a través de tres plataformas, por las cuales hay que pagar.

Fox Sports

Fox Sports Premium

F1TV Pro

Max Verstappen quiere levantar el ritmo como 'local' en el Gran Premio de Países Bajos (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock).

Las plataformas ofrecen una cobertura completa del Gran Premio de Países Bajos 2025, aunque el streaming oficial de la F1 tiene un ‘plus’: ofrece contenido exclusivo y diferentes ángulos de transmisión.

Gran Premio de Países Bajos 2025: ¿Cuándo y a qué hora es la carrera?

El Gran Premio de Países Bajos 2025 culmina con una carrera el domingo 31 de agosto de 2025. Al igual que la qualy, la competencia tiene lugar a las 7:00 de la mañana. ¡Alista tus alarmas!

Cuándo : domingo 31 de agosto de 2025

: domingo 31 de agosto de 2025 A qué hora : 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México)

: 7:00 de la mañana (tiempo del centro de México) Lugar de transmisión: Fox Sports, Fox Sports Premium y F1TV Pro

La pista mide 4,259 kilómetros y cuenta con 14 curvas, con tramos rápidos y peraltes que suelen poner a prueba la habilidad de los pilotos. Además, el clima suele añadir incertidumbre y obliga a los equipos a diseñar estrategias flexibles.

¿Cómo va la clasificación de pilotos? Así está el campeonato antes del GP de Países Bajos

Zandvoort es considerado un punto clave en el campeonato de pilotos y constructores. McLaren llega en un gran momento con Lando Norris y Oscar Piastri al frente de la tabla, mientras que Red Bull, con el neerlandés Max Verstappen como tetracampeón del mundo, busca recuperar terreno en casa.

Ferrari, Mercedes y Williams también llegan con la intención de sumar puntos decisivos. El español Carlos Sainz, quien compite con Williams, declaró que regresa tras la pausa de verano con “energías renovadas” y el objetivo de revertir una temporada complicada.

Así es el Circuito de Zandvoort donde se corre el GP de Países Bajos 2025 (Foto: formula1.com).

Antes de que se realice el Gran Premio de Países Bajos 2025, el campeonato de pilotos va de la siguiente manera: