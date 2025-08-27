Horarios F1 GP de Países Bajos: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO prácticas, qualy y carrera?

Max Verstappen quiere levantar el ritmo como 'local' en el Gran Premio de Países Bajos (Fotoarte: El Financiero Crédito: Shutterstock).

Tras el anuncio del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como los pilotos del nuevo equipo Cadillac de Fórmula 1, regresa la actividad en las pistas con el Gran Premio de Países Bajos 2025.

El ‘GP de Zandvoort’ se ha convertido en una cita especial para los fanáticos gracias a la presencia de Max Verstappen, vigente tetracampeón del mundo.

Sin embargo, este año Oscar Piastri y Lando Norris mantienen el dominio con McLaren en el campeonato, mientras que Red Bull, Ferrari y Mercedes buscan recuperar terreno, muy por debajo en la tabla de constructores.

El español Carlos Sainz, piloto de Williams, asegura que llega con “energías renovadas” tras el parón de verano. El madrileño quiere sumar puntos clave para impulsar a su equipo en esta temporada, que no ha sido buena para él.

De este modo, los monoplazas llegan nuevamente al mítico circuito de Zandvoort. Aquí te contamos horarios, las plataformas de transmisión y todo lo que debes saber sobre una de las citas más intensas del campeonato.

¿Cuándo es el GP de Países Bajos 2025?

La Fórmula 1 retoma su temporada con el Gran Premio de Países Bajos 2025, que se disputa del 29 al 31 de agosto en el Circuito de Zandvoort, decimoquinta fecha del calendario.

El evento marca un punto clave en la lucha por el campeonato de pilotos y constructores, con McLaren a la cabeza y Red Bull, con el piloto neerlandés Max Verstappen como ‘local’, obligado a reaccionar.

Horarios del GP de Países Bajos 2025

Estos son los horarios oficiales de la Fórmula 1 para el GP de Países Bajos de cada sesión:

¿Dónde ver el GP de Países Bajos 2025 en vivo?

El Gran Premio de Países Bajos se transmite en México mediante los canales Fox Sports y Fox Sports Premium, además de la plataforma internacional de suscripción F1TV Pro.

México : Fox Sports México, Fox Sports Premium y F1TV

: Fox Sports México, Fox Sports Premium y F1TV España : DAZN F1, F1TV

: DAZN F1, F1TV Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Bolivia, Paraguay : Disney+, F1TV

: Disney+, F1TV Chile, Argentina y Uruguay: Disney+ Premium, F1TV

Circuito de Zandvoort: ¿Cómo es la pista donde se corre el GP de Países Bajos?

Zandvoort, con sus 4,259 kilómetros y 14 curvas, combina secciones rápidas y peraltadas que ponen a prueba la habilidad de los pilotos. Además, la alta probabilidad de lluvia obliga a equipos y pilotos a preparar estrategias flexibles, con la gestión de neumáticos como factor decisivo.

Así es el Circuito de Zandvoort donde se corre el GP de Países Bajos 2025 (Foto: formula1.com).

¿Quién ganó el GP de Países Bajos el año pasado?

El Gran Premio de Países Bajos 2024 fue ganado por el sublíder actual de este año, Lando Norris, para McLaren, seguido por el campeón del mundo Max Verstappen de Red Bull y con el experimentado piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) complementando el podio en Zandvoort el año pasado.

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una destacada actuación el año pasado, pues pese a los problemas de su automóvil logró sumar ocho puntos con la la sexta posición para Red Bull, por detrás del líder de este año, Oscar Piastri (McLaren), y Carlos Sainz para Ferrari, antes de su fichaje por la escudería británica Williams que le abrió las puertas ante la llegada de Hamilton al equipo italiano.