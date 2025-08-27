LA Galaxy vs. Seattle Sounders en semifinal de la Leagues CUP 2025 HOY: ¿Dónde ver el partido EN VIVO?

Una de las semifinales de la Leagues Cup 2025 está a cargo de La Galaxy vs. Seattle Sounders. (Foto: Mexsport/LAGalaxy/Seattle/Freepik)

Los equipos de la Liga MX brillan por su ausencia en las semifinales de la Leagues Cup 2025, donde llegaron 4 escuadras de la MLS, entre ellas el LA Galaxy que enfrenta al Seattle Sounders por un pase a la final del torneo.

‘Los Galácticos’ son liderados por Marco Reus, exjugador del Borussia Dortmund, que busca derrotar al Seattle, quien venció 7-0 a Cruz Azul en la fase regular del certamen.

En la otra llave está el Inter Miami, quien venció a Tigres en cuartos de final, y el Orlando City, que eliminó a Toluca, campeón de la Liga MX, en penales.

Marco Reus, exjugador del Borussia Dortmund, es una de las estrellas del LA Galaxy. (Foto: Mexsport) (Isaac Ortiz/Isaac Ortiz)

¿A qué hora ver el partido de LA Galaxy vs. Seattle Sounders en Leagues Cup 2025?

El enfrentamiento entre LA Galaxy y Seattle Sounders está programado para este 27 de agosto de 2025 desde el estadio Dignity Health Sports Park, casa de ‘Los galácticos’.

La transmisión comienza a las 20:45 p.m. del tiempo del centro de México, pero por lo regular los partidos de la Leagues Cup 2025 comienzan alrededor de 10 minutos después.

Es decir, que el silbatazo inicial ocurre entre las 20:55 y las 21:00 p.m. del tiempo del centro de México.

LA Galaxy vs. Seattle Sounders en Leagues Cup 2025: ¿Dónde ver el partido en vivo?

El duelo de LA Galaxy vs. Seattle Sounders por un pase a la final de la Leagues Cup 2025 no tiene transmisión en canales de TV en México.

La única manera de seguirlo en vivo es con el MLS Season Pass, disponible en la plataforma de streaming Apple TV, que requiere de una suscripción con costo.

En caso de no contar con el acceso, puedes estar al tanto de las publicaciones de las cuentas de redes sociales oficiales del torneo de futbol o seguir las actualizaciones de lo más destacado del juego en El Financiero Deportes.

El Seattle Sounders es conocido por golear 7-0 a Cruz Azul en la Leagues Cup 2025. (Foto: Mexsport) (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

¿Cómo llegan LA Galaxy y Seattle Sounders a la semifinal de la Leagues Cup 2025?

El Seattle Sounders llegó a la ronda eliminatoria de la Leagues Cup 2025 con paso perfecto, siendo el único equipo del certamen en conseguir 9 puntos en los 3 partidos, siendo estos sus resultados.

Seattle Sounders 7-0 Cruz Azul

Seattle Sounders 2-1 Santos

Seattle Sounders 2-1 Tijuana

Seattle Sounders enfrentó a Puebla en los cuartos de final y logró la victoria en los penales luego de empatar a 0 goles en el tiempo regular.

En el caso de LA Galaxy, llegaron a los octavos de final con 7 puntos, que le alcanzó para clasificar en la tercera posición.

Los resultados del club de la MLS en la fase regular del torneo celebrado en Estados Unidos fueron los siguientes:

LA Galaxy 5-2 Tijuana

LA Galaxy (8) 1-1 (7) Cruz Azul

LA Galaxy 4-0 Santos

‘Los Galácticos’ derrotaron a Pachuca en los Cuartos de final de la Leagues Cup 2025 con un marcador de 2 a 1.

Inter Miami, liderados por Lionel Messi, se enfrentan en la otra semifinal de la Leagues Cup 2025. (Foto: Mexsport) (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

¿Cuándo y dónde es la final de la Leagues Cup 2025?

La final de la Leagues Cup 2025, así como el partido por el tercer lugar del torneo, se disputan el domingo 31 de agosto.

Los primeros tres lugares del certamen clasifican para la Copa de Campeones de la CONCACAF, además el ganador pasa directamente a los octavos de final de la Concacaf Champion Cup.