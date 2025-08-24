América vs. Barcelona Femenil HOY: ¿Dónde ver EN VIVO el partido amistoso en México?

América vs. Barcelona Femenil se disputa en el Estadio Ciudad de los Deportes el 24 de agosto de 2025. (Fotos: Cuartoscuro.com / IA).

Luego de que el FC Barcelona derrotó a jugadoras de la Liga MX en el duelo All Stars amistoso del sábado, ahora se enfrenta al América Femenil.

La mediocampista española Patricia Guijarro, nominada al Balón de Oro 2025, adelantó en conferencia de prensa que se trata de “un duelo entre los mejores equipos de cada continente, esperemos que este año nosotras podamos corroborarlo”. Además, destacó el arranque perfecto de las Águilas en la Liga MX Femenil.

El partido amistoso América vs. Barcelona Femenil forma parte de la gira que el club blaugrana realiza por México. Para las jugadoras azulcremas son una oportunidad de demostrar su invicto en la liga local frente a un rival de talla mundial. Para el Barcelona, dirigido por Pere Romeu, este encuentro es vital en su pretemporada de cara a la Liga F y competencias europeas.

La guardameta española Sandra Paños, hoy jugadora del América y ex referente culé, señaló: “Es un orgullo que el Barcelona esté aquí, yo lo viví del otro lado y ahora es increíble tener a un equipo de esta calidad para jugar ante nosotras. Vienen con gran nivel. Esperemos que disfrutemos de ver jugar al América contra el equipo más grande del mundo”.

El FC Barcelona venció en las primeras horas de este sábado a una selección de figuras de la liga femenina del fútbol mexicano en una tanda de penaltis que ganó 3-4, para llevarse la primera edición del Duelo de Estrellas. (Foto: EFE/Francisco Guasco). (Francisco Guasco/EFE)

¿Cuándo y dónde se juega el América vs. Barcelona Femenil?

El encuentro se disputa el domingo 24 de agosto de 2025 a las 12:00 pm (hora del centro de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México.

¿Dónde ver América vs. Barcelona Femenil EN VIVO?

Los aficionados pueden seguir el encuentro EN VIVO a través de:

TUDN (televisión y streaming en México).

(televisión y streaming en México). ViX Premium (transmisión digital en México).

¿Cómo llegan América y Barcelona Femenil al partido?

América Femenil, bajo el mando de Ángel Villacampa, llega con paso perfecto en la Liga MX Femenil: siete triunfos en siete partidos, con 28 goles a favor y solo 3 en contra. Figuras como Kiana Palacios, Scarlett Camberos e Irene Guerrero atraviesan un gran momento. Además, la reciente incorporación de Bruna Vilamala, ex blaugrana, añade un ingrediente especial a este choque internacional.

En tanto, FC Barcelona Femenil, vigente campeón de la Copa de la Reina y la Copa Cataluña, el cuadro catalán llega tras empatar 2-2 con la Selección All-Star de la Liga MX Femenil en Monterrey, donde se impuso 3-4 en penales. Con jugadoras de élite como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Claudia Pina e Irene Paredes, el Barça buscará cerrar su gira en México con un triunfo convincente.

Jugadoras del FC Barcelona femenil festejan el triunfo ante Tigres Femenil, en el estadio Universitario, durante el encuentro amistoso de las Estrellas de la Liga Mx Femenil. Barcelona Femenil derrota a las locales en penales 4-3, después de haber empatado el partido 2-2 dentro del tiempo regular. (Foto: Cuartoscuro.com) (Gabriela Pérez Montiel)

Posibles alineaciones de América vs. Barcelona Femenil

América Femenil : Sandra Paños; Nicki Hernández, Niki Cárdenas, Andrea Pereira, Karen Luna; Aurelie Kaci, Katty Martínez, Scarlett Camberos; Kiana Palacios, Bruna Vilamala, Irene Guerrero.

: Sandra Paños; Nicki Hernández, Niki Cárdenas, Andrea Pereira, Karen Luna; Aurelie Kaci, Katty Martínez, Scarlett Camberos; Kiana Palacios, Bruna Vilamala, Irene Guerrero. FC Barcelona Femenil: Cata Coll; Lucy Bronze, Irene Paredes, Mapi León, Ona Batlle; Patricia Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Graham Hansen, Claudia Pina, Salma Paralluelo.

