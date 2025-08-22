Barcelona Femenil vs. Liga MX All Stars HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo de Estrellas EN VIVO?

Barcelona enfrenta a las estrellas de la Liga MX Femenil en el primero de dos partidos del club catalán en territorio mexicano para 2025. (Foto: Mexsport/Barcelona/Liga MX/Pixabay)

El seleccionado de la Liga MX femenil, comandado por Charlyn Corral, campeona con ‘Las Tuzas’, y por la española Jennifer Hermoso, se enfrenta al Barcelona femenil de Alexia Putellas, considerada una de las mejores jugadoras del mundo.

Este viernes 22 de agosto, el club catalán juega su primer partido en territorio mexicano en su pretemporada, donde buscan conquistar la Champions League luego de ser derrotadas en la final por el Arsenal.

Este partido no solo representa un choque entre dos poderosas escuadras, sino que también busca ser una muestra del talento y la proyección del fútbol femenino y una oportunidad única para que las jugadoras mexicanas se midan con algunas de las mejores del mundo.

Alexia Putellas es la capitana del Barcelona y es una de las mejores jugadoras del planeta. (Foto: Mexsport) (Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris)

Barcelona femenil vs. Estrellas de la Liga MX: ¿A qué hora ver el partido en vivo?

El partido entre Barcelona Femenil y la Liga MX Femenil All Stars está programado para el viernes 22 de agosto de 2025 desde el Estadio Universitario, también conocido como “El Volcán”, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, casa de los Tigres, que perdieron ante Inter Miami en la Leagues Cup 2025.

El silbatazo inicial del primer partido del Barça en territorio mexicano está pactado para las 8:30 p.m. (tiempo del centro de México),

¿Dónde ver el partido del Barcelona femenil vs. Liga MX femenil?

Los aficionados tienen diferentes opciones para seguir el partido en vivo, la primera de ellas es a través del canal oficial de la Liga MX femenil en YouTube, donde la transmisión inicia a las 8:15 p.m.

En caso de no poder seguirlo en la plataforma, también está disponible en VIX Premium, pero se requiere de una suscripción con costo.

Finalmente, puedes consultar las actualizaciones y los momentos más destacados del partido en El Financiero Deportes.

Aitana Bonmati, jugadora del Barcelona, ganó dos ocasiones el Balón de oro, otorgada a la mejor del mundo en 2023 y 2024. (Foto: Mexsport) (Eric Alonso/Eric Alonso)

¿Quiénes son las convocadas de la Liga MX Femenil para el partido vs. Barcelona?

Para este emocionante duelo, la Liga MX Femenil ha convocado a 30 jugadoras de los 18 distintos clubes que participan en el certamen del futbol mexicano.

Del total de las futbolistas, 21 fueron elegidas por su participación destacada en el Apertura 2024 y Clausura 2025, 4 más por destacar en diferentes jornadas, 2 más como una ‘sorpresa’ y 3 de ellas por la afición.

Blanca Félix (Chivas)

Caro Jaramillo (Chivas)

Alicia Cervantes (Chivas)

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Charlyn Corral (Pachuca)

Andrea Pereira (Pachuca)

Jacqueline Ovalle ( Orlando Pride )

) Deneisha Blackwood (Cruz Azul)

Aerial Chavarín (Cruz Azul)

Nicki Hernández (América)

Irene Guerrero (América)

Scarlett Camberos (América)

Greta Espinoza (Tigres)

Jennifer Hermoso (Tigres)

Anika Rodríguez (Tigres)

Ruth Bravo (León)

Julitha Singano (Juárez)

Michel Fong (Tijuana)

Domenica Rodríguez (Santos)

Amandine Henry (Toluca)

Brenda Cerén (Atlas)

Joselyn Solís (Puebla)

Samantha Calvillo (Necaxa)

Alice Soto (Monterrey)

Diana García (Monterrey)

Sinoxolo Cesane (Mazatlán)

Stephanie Ribeiro (Pumas)

Sarahí Ceceña (Querétaro)

Ellas se enfrentan al FC Barcelona femenil que trae a su plantilla estelar, que incluye a jugadoras como Aitana Bonmatí, Alexia Putellas (ganadora del balón de oro en 2021) y Salma Paralluelo, quienes son reconocidas a nivel mundial por su desempeño tanto en la Champions League como en la selección española.

¿Cuáles son las alineaciones probables del Barcelona femenil vs. Estrellas de la Liga MX?

Las alineaciones probables de las dos escuadras para el encuentro es el siguiente, de acuerdo con EFE:

Liga MX Femenil : Esthefanny Barreras; Nicolette Hernández, Andrea Pereira, Greta Espinoza, Julitha Singano; Irene Guerrero, Ruth Bravo, Jacqueline Ovalle, Deneisha Blackwood; Charlyn Corral y Jennifer Hermoso.

: Esthefanny Barreras; Nicolette Hernández, Andrea Pereira, Greta Espinoza, Julitha Singano; Irene Guerrero, Ruth Bravo, Jacqueline Ovalle, Deneisha Blackwood; Charlyn Corral y Jennifer Hermoso. Barcelona Femenil: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Ewa Pajor y Clàudia PinaEntrenador: Pere Romeu.

¿Cuándo es el partido del Barcelona vs. América femenil?

Es el tercer año consecutivo que las catalanas viajan a México a disputar partidos amistosos, este año tienen otro programado además del Duelo de Estrellas.

Se trata de un partido contra el América femenil programado para el domingo 24 de agosto a las 12:00 p.m. desde el Estadio Ciudad de los Deportes.