¿'Checo’ Pérez ya firmó con Cadillac? Esto sabemos del anuncio

Anteriormente, se rumoró que el anuncio de Sergio ‘Checo’ Pérez se daría después del Gran Premio de Hungría 2025, ¿ya hay fecha? (Foto: Cuartoscuro)

¡Never Give Up! Mientras la Fórmula 1 se toma un descanso del ‘Gran Circo’, las estrategias dentro de la nueva escudería Cadillac comenzaron a moverse, lo cual posiblemente traerá consigo la confirmación de Sergio ‘Checo’ Pérez como piloto.

Para nadie es novedad que el hijo de Antonio Pérez Garibay es uno de los deportistas considerados para firmar con Cadillac — escudería que se incorpora a la F1 en 2026 —, ya que incluso Graem Lowdon, el jefe del equipo, afirmó que ‘Checo’ es un buen candidato gracias a su experiencia.

Tras semanas de conversaciones, el Gran Premio de Silverstone 2025 y muchos rumores, se reportó que el piloto Sergio Pérez presuntamente llegó a un acuerdo con la escudería Cadillac, ¿qué se sabe al respecto?

¿Cuándo se anunciará el regreso de ‘Checo’ Pérez a la F1? Esto sabemos

Información compartida por el portal especializado MotorSport indica que, de acuerdo con sus fuentes, el acuerdo entre Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac ya está listo.

El portal afirma que el anuncio en el que se presentará Sergio Pérez se realizará “antes de Italia”, lo que significa que podrían dar la noticia una vez que los pilotos vuelvan de las vacaciones de verano en las que se encuentran.

El descanso finaliza la próxima semana con el Gran Premio de Países Bajos (del 29 al 31 de agosto), luego de él se llevará a cabo el Gran Premio de Italia (del 5 al 7 de septiembre). Por lo cual el anuncio posiblemente será en los siguientes días.

MotorSport agrega que el objetivo de dar esta noticia, es permitir que los pilotos que estarán en Cadillac sean parte de las prácticas, “se involucren en el desarrollo técnico del chasis y trabajen de cerca con los ingenieros”.

'Checo' Pérez posiblemente regresa a la F1. (Fotos: Shutterstock, Cadillac F1 Team).

Hace unas semanas, Graeme Lowdon, jefe del equipo Cadillac, comentó que la escudería tenía planes de comenzar con las prácticas luego del descanso de verano, el cual acaba el 29 de agosto, para el podcast High Performance.

“Sí, vamos a empezar a probar algo. No sé aún qué, pero haremos pruebas después del receso de verano”, dijo, aunque su principal objetivo es que el equipo de mecánicos comience a ensayar las paradas en boxes.

“Tenemos ingenieros que deben asegurarse de que todos sus sistemas funcionen correctamente”, comentó y compartió que construirán un garaje completo en Melbourne, aunque por ahora se desconoce la fecha oficial del posible anuncio.

¿Qué se sabe del supuesto acuerdo de Sergio Pérez y Cadillac?

MotorSport indica que supuestamente ‘Checo’ aceptó ser parte de dos o tres temporadas con la nueva escudería de la Fórmula 1, con el objetivo de “tener una primera campaña donde los resultados no sean la prioridad”.

Con ello, el mexicano se asegura que no se pone en riesgo su continuidad dentro del equipo; además se ha solicitado que exista una igualdad con los pilotos que formarán parte del equipo.

“Se entiende que en el acuerdo también se han establecido condiciones de igualdad entre sus dos pilotos, esto para evitar un mal sabor de boca”, indica el portal, aunque no se han compartido detalles oficiales.

¿Qué ha dicho ‘Checo’ Pérez sobre volver a la Fórmula 1?

Desde que Sergio Pérez salió de Red Bull, ha compartido en diferentes espacios su deseo de regresar a la Fórmula 1, aunque bajo ciertas condiciones muy específicas, en especial porque dijo tener más de una propuesta.

“Hay varios proyectos muy interesantes por ahí. Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses”, comentó ‘Checo’ en entrevista con Lawrence Barretto (del sitio de F1).

Por ahora, para el mexicano, es de vital importancia que al equipo que ingrese lo motive: “Si encuentro un proyecto (...) donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo, sería muy atractivo (considerar el regreso a la F1)”.

Por ahora, no se ha confirmado oficialmente el regreso de 'Checo' Pérez a la F1. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Además, ha descartado la idea de regresar a la escudería Red Bull, que a lo largo de la temporada 2025 se ha enfrentado a una serie de problemas al sacar al piloto Liam Lawson y luego del despido de Christian Horner como jefe de equipo.

“Yo sé que muy en el fondo están muy arrepentidos y lo sé de muy buena fuente, pero al final te toca seguir”, comentó el piloto sobre Red Bull en entrevista con Desde el paddock y aseguró que solo volvería en un ‘multiverso’.