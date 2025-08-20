Fox Sports México

Puebla vs. Seattle en la Leagues Cup 2025 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO desde México?

Puebla enfrenta a Seattle Sounders en uno de los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup 2025 que va por TV abierta. Te contamos todos los detalles del torneo.

Puebla enfrenta a Seattle en cuartos de final de la Leagues Cup. (Fotoarte de El Financiero / Shutterstock)
Por Redacción

La Leagues Cup 2025 llega a su etapa decisiva con Puebla vs. Seattle Sounders en cuartos de final. El choque entre la Franja y uno de los clubes más consistentes de la MLS promete intensidad, goles y una atmósfera especial en el Lumen Field.

El torneo que enfrenta a todos los equipos de la Liga MX y la MLS define a sus semifinalistas en la misma jornada: Tigres vs. Inter Miami, Pachuca vs. LA Galaxy y Toluca vs. Orlando City son los otros duelos decisivos.

En la edición 2025, Inter Miami, Toluca, Seattle y Pachuca lideran los reflectores, con figuras internacionales como Lionel Messi y equipos mexicanos buscan recuperar el trofeo que en las últimas ediciones quedó en manos de clubes de la MLS como Columbus Crew e Inter Miami.

Para México, avanzar es una cuestión de prestigio, y para la MLS, consolidar su dominio reciente es el gran objetivo.

Puebla vs. Seattle Leagues Cup 2025: Fecha, hora, sede y transmisión en México

El duelo entre Seattle Sounders y Puebla se disputa este miércoles 20 de agosto de 2025 a las 21:00 horas (centro de México) en el Lumen Field de Seattle.

  • Fecha: 20 de agosto de 2025
  • Hora: 21:00 (centro de México)
  • Estadio: Lumen Field, Seattle

¿Dónde ver EN VIVO el Puebla vs. Seattle en México?

Los aficionados en México podrán seguir el partido en varias plataformas:

  • Televisión abierta: Azteca 7 transmitirá el encuentro para todo el país.
  • Televisión de paga: Disponible en Sky+ e Izzi Go.
  • Streaming internacional: Apple TV ofrecerá el duelo en vivo y bajo demanda.

¿Cómo llegan Puebla y Seattle a cuartos de final de la Leagues Cup?

Seattle Sounders fue el único equipo invicto en nueve partidos de la fase de grupos, con pleno de victorias, incluyendo un histórico 7-0 contra Cruz Azul, actual campeón de la Concacaf. Llega como favorito y con la ventaja de la localía en el Lumen Field.

Puebla consiguió su pase como el último clasificado de la Liga MX y no atraviesa su mejor momento, pues marcha penúltimo en el Clausura 2025 con apenas tres puntos de 15 posibles. Sin embargo, la Franja sabe que en este torneo todo puede pasar y buscará dar la sorpresa.

Pedro de la Vega, del Seattle Sounders, se mostró optimista de cara a cuartos de final: “Si seguimos estando en este nivel y enfrentando los partidos de esta manera, obviamente que vamos a estar más cerca de poder conseguir un título, ya sea la Copa o la Liga”.

“Creo que nosotros de local somos muy fuertes. Somos un equipo que tiene la pelota, que maneja bien la pelota”, agregó el argentino que anotó el 7-0 al Cruz Azul.

Con información de EFE.

