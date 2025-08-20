‘Salió tras de mí con la pistola’: Omar, hermano de Chávez Jr., fue a fiesta donde mataron a Arellano Félix

Rafael Arellano Félix fue asesinado en 2013 por un hombre disfrazado de payaso, quien escapó tras el delito. (Foto: Cuartoscuro)

Previo a que Julio César Chávez Jr. fuera extraditado a México, en donde enfrenta acusaciones por el presunto delito de crimen organizado, su padre afirmó que el boxeador es inocente, aunque admitió que conocen a ciertos narcotraficantes.

“Mi hijo no pertenece a ningún cartel, no vende armas, los conoce como todos los conocemos, pero hasta ahí nada más”, comentó el boxeador Julio César Chávez en un encuentro con los medios de comunicación.

La relación de la familia Chávez con integrantes de células delictivas no es novedad, ya que en una ocasión Julio César Chávez Jr. admitió una cercanía con Ovidio Guzmán López e incluso su hermano Omar fue invitado a la fiesta de Rafael Arellano Félix.

Un evento durante el cual el narcotraficante, quien era uno de los fundadores del Cartel de Tijuana, fue asesinado a balazos por una persona que se hizo pasar por un payaso. Hechos que presenció muy de cerca el hijo de Julio César Chávez.

¿Por qué Rafael Arellano Félix invitó a Omar Chávez a su fiesta?

Omar Chávez conoció a Rafael Arellano Félix, después de que su papá, Julio César Chávez los presentó cuando se realizaba el pesaje para la pelea que tendría el joven contra Joachim Alcine en 2013, explica el semanario Zeta de Tijuana.

Julio César conocía al mayor de los Arellano Félix desde hacía muchos años, ya que el mismo boxeador recordó que el narcotraficante lo acompañó hasta el ring en la pelea que tuvo contra Greg Haugen en el Estadio Azteca en 1993.

Omar Chávez fue a la fiesta de Arellano Félix, porque pensó que su papá también asistiría. (Foto: Cuartoscuro) (Rashide Frias)

“Pancho (Arellano Félix) ya tenía problemas con la justicia y venía en la bola con nosotros, vestido de etiqueta y con una peluca; no le importó ser visto en televisión a nivel mundial al lado del campeón”, escribió el boxeador en su libro Julio César Chávez: La Verdadera Historia.

En 2013, Arellano Félix les comentó de la fiesta que estaba organizando para celebrar su cumpleaños número 63, en el exclusivo salón Ocean House, en donde tendría invitados de lujo.

Omar Chávez declaró para la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur que él asistió a la reunión porque pensó que su papá iba a estar presente; sin embargo, no fue así, señala el semanario Zeta de Tijuana.

¿Cómo fue el asesinato de Rafael Arellano Félix? Esto contó Omar Chávez

A la fiesta acudieron algunos famosos, entre los cuales se encuentran Jared Borgetti, el exjugador de la Selección Mexicana, quien se tomó una fotografía con Rafael Arellano Félix, horas antes del crimen.

“Por la tarde decidí ir, pero no estaba mi papá. El señor (Arellano Félix) me recibe en la entrada de la palapa, y me presenta a su esposa y a unos familiares”, dice la declaración del boxeador obtenida por el semanario Zeta de Tijuana.

Omar Chávez aseguró que el narcotraficante ‘le hizo promoción’: “me lleva hacia el centro de la pista y comienza decir que al día siguiente yo pelearía y les dice a todos los invitados que vayan y me apoyen”.

El boxeador tomó la decisión de esperar unos minutos a su padre y se acercó a platicar con el exfutbolista, con quien conversó cerca de 20 minutos. Al ver que Julio César Chávez no llegaba, pensó que lo mejor era retirarse.

En ese momento, Luis Antonio López, ‘El Mimoso’, el ex vocalista de la Banda El Recodo, estaba cantando acompañado del mariachi. En grabaciones de ese día, se puede ver cómo un payaso pasa por la pista y se dirige a la mesa del narcotraficante.

“Aparece una persona pintada de blanco, con una nariz roja y grita: ‘Sorpresa’ (...) Empieza a hacer movimientos con su cuerpo, con sus manos. De repente, se le cae un gorro, cuando se va recuperando, se percibe que tiene un arma”, comentó un testigo para N+.

Cuando todo esto ocurría, Omar Chávez estaba a punto de llegar a la mesa de Rafael Arellano Félix, debido a que se quería despedir antes de irse, pero fue en ese momento que comenzaron los disparos.

Omar Chávez tuvo una pelea, luego de la fiesta donde asesinaron a Arellano Félix. (Cuartoscuro | Archivo) (Rashide Frias)

“Yo veo a un sujeto vestido de payaso disparando, y lo único que hago es correr hacia fuera en dirección al patio trasero o el lado de la playa, y veo que sale corriendo casi detrás de mí con la pistola en la mano y entonces brinco y me tiro al piso”, comentó el boxeador de acuerdo con semanario Zeta de Tijuana.

Omar Chávez indicó que otra persona corrió detrás del payaso y lanzó disparos al aire antes de que se fueran de la fiesta. Cuando la situación se calmó, él buscó a su equipo, pero ya no estaban, por lo cual tuvo que pedir el favor de que se lo llevaran.

A pesar de lo sucedido, el boxeador cumplió con su compromiso y acudió a la pelea que tenía programada, luego de estos hechos, se acercó a las autoridades para presentar su declaración sobre los hechos.